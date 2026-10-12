Haberler

Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tekstil Fuarı 130 stantta 115 firmayla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tekstil Fuarı, Adalet Caddesi'ndeki törenle ziyaretçilere açıldı. Fuarda 130 stantta 115 firma ile 15 kamu kurumu yer alırken Vali Ekrem Canalp, 2026 yılının ilk 9 ayında 13 bin 600 kişinin devlet eliyle istihdam edildiğini söyledi.

Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tekstil Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Fuarda çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu 130 stantta 115 firma ile 15 kamu kurumu yer aldı.

Vali Ekrem Canalp, törende, Batman'da 2026 yılının ilk 9 ayında toplam 13 bin 600 kişinin devlet eliyle istihdam edildiğini, bu rakamın yıl sonunda 18 bine yükselmesini beklediklerini söyledi.

Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstilde bizim geçmişten gelen güçlü bir altyapımız var. Bizim geçmişteki altyapımız yeterli deyip olduğumuz yerde durmamamız gerekiyor. Sürekli yeniyi aramamız, eklemeler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Samanyolu köyümüzde hem Sason'a hem Kozluk'a hem Bismil'e hem de şehir merkezine aynı anda hitap edecek olan, kavşak noktada yapmış olduğumuz tekstil kent artık son aşamaya gelmiştir. Yani on binlerce insan nasıl ki şu anda Batman'da tekstilde istihdam ediliyor, yarın bizim tekstil kentimiz bittiği zaman bunun iki katı istihdamı tekstil kent kendi başına tek başına sağlayacak."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'ın geliştiğini, markalaştığını ve ürettiğini belirtti.

Üretim arttıkça??????? işsizliğin azalacağını ifade eden Nasıroğlu, "Biz ürettikçe inanıyorum ki işsizlik sayımız azalacaktır. Gençlerimizin umudu artacaktır, esnafımızın yüzü gülecektir, memleketimizin, Batman'ımızın marka değeri artacaktır." diye konuştu.

Fuarın açılışına, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

Ünlü oyuncu evinin yakınında tacize uğradı: Bağıra bağıra uzaklaştım
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni

Koca koca adamların yaptığına bakın
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

Bir ilimizde silahlı katliam: 4 kişi can verdi
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var