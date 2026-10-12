Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tekstil Fuarı 130 stantta 115 firmayla açıldı

Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tekstil Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Fuarda çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu 130 stantta 115 firma ile 15 kamu kurumu yer aldı.

Vali Ekrem Canalp, törende, Batman'da 2026 yılının ilk 9 ayında toplam 13 bin 600 kişinin devlet eliyle istihdam edildiğini, bu rakamın yıl sonunda 18 bine yükselmesini beklediklerini söyledi.

Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstilde bizim geçmişten gelen güçlü bir altyapımız var. Bizim geçmişteki altyapımız yeterli deyip olduğumuz yerde durmamamız gerekiyor. Sürekli yeniyi aramamız, eklemeler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Samanyolu köyümüzde hem Sason'a hem Kozluk'a hem Bismil'e hem de şehir merkezine aynı anda hitap edecek olan, kavşak noktada yapmış olduğumuz tekstil kent artık son aşamaya gelmiştir. Yani on binlerce insan nasıl ki şu anda Batman'da tekstilde istihdam ediliyor, yarın bizim tekstil kentimiz bittiği zaman bunun iki katı istihdamı tekstil kent kendi başına tek başına sağlayacak."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'ın geliştiğini, markalaştığını ve ürettiğini belirtti.

Üretim arttıkça??????? işsizliğin azalacağını ifade eden Nasıroğlu, "Biz ürettikçe inanıyorum ki işsizlik sayımız azalacaktır. Gençlerimizin umudu artacaktır, esnafımızın yüzü gülecektir, memleketimizin, Batman'ımızın marka değeri artacaktır." diye konuştu.

Fuarın açılışına, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA