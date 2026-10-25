Teknopark firmalarının satışı 1,85 trilyon liraya, ihracatı 20,9 milyar dolara ulaştı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin teknoloji üretimine teknoparklardan tam destek

Türkiye'de sayısı 115'e ulaşan teknoloji geliştirme bölgelerinde 13 bin 673 firma faaliyet gösterirken 135 bin 321 kişi istihdam ediliyor

Teknoparklardaki firmaların toplam satışı 1,85 trilyon liraya, ihracatı 20,9 milyar dolara ulaştı

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- TBMM'de bu hafta

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlayacak

Dışişleri Komisyonunda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- COP31'de elektrikte "35'te 35" hedefine odaklanılacak

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol:

"Eğer Antalya'da birçok ülke, onlarca, yüzlerce ülke bunun altına imza atarsa bu bence çok muazzam bir başarı olacak ve dünya piyasalarına, yatırımcılarına ciddi bir işaret verecek"

"Türkiye ve Avustralya'nın öncülüğünde gündeme gelen "35'te 35" hedefinin kabul edilmesi halinde, ülkelerin elektrifikasyon alanındaki ilerlemesinin Uluslararası Enerji Ajansı tarafından her yıl izlenmesi ve raporlanması planlanıyor"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang: "COP31, Türkiye'yi iklim diplomasisinin odağına taşıyor"

"Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde Türkiye ile yeşil enerji alanındaki pratik işbirliğimizi derinleştirmeye ve Türkiye'nin enerji dönüşümünü güçlü şekilde desteklemeye hazırız"

"Türkiye'nin taraflar arasındaki diyaloğun derinleştirilmesine, ortak anlayışın güçlendirilmesine ve ortak hareket edilmesine ivme kazandırabileceğine inanıyoruz"

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk iş dünyasının Arnavutluk'taki yatırım büyüklüğü 3,5 milyar dolara ulaştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Serhat Kısakürek:

"Türk iş dünyası Arnavutluk ekonomisinin önemli yatırımcıları arasında yer alıyor. Bugün ülkede yaklaşık 800 Türk şirketi faaliyet gösteriyor"

"Önümüzdeki dönemde ortak hedefimiz, ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine taşımak. Ancak bizim için önemli olan, ticaret hacmindeki artış ile karşılıklı yatırımların çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli ekonomik ortaklıkların geliştirilmesidir"

(Yunus Türk-Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- Kasım indirimlerinde tüketicilere sahte indirim ve dolandırıcılık uyarısı

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Tüketici, mümkün olduğunca ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, farklı satıcılardaki satış bedellerini ve geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırmalı"

"Ödeme yaparken kart bilgileri korunmalı, mümkünse sanal kart ve düşük limit kullanılmalı, doğrulama mesajları kimseyle paylaşılmamalı"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

7- Reçel üretiminde kullanılan meyve miktarı artırılacak

Bir kilogram reçeldeki meyve miktarı 450 gramdan az olmayacak

Ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığının ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Türkiye'nin sokak lezzeti simit, üniversite öğrencilerinin talebiyle çeşitlendi

Ankara Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş:

"Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda farklı lezzetlerle simidi buluşturduk. Böylece geleneksel simidin yanı sıra zeytinli, peynirli, tereyağlı, sucuklu, kaymaklı ve çikolatalı gibi farklı seçenekleri de tüketicilerin beğenisine sunduk"

"Özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde simit ve simit kafe konseptine yönelik ilgi tüketici talebiyle birlikte gelişti"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

9- Geleceğin Türk hukukçuları uluslararası mahkemelerde tarihi duruşmaları izledi

Türkiye'deki hukuk fakültelerinden yazılı sınav ve mülakatlarla seçilen öğrenciler, "Uluslararası Hukuk Yolculuğu Projesi" kapsamında AİHM ve UCM gibi uluslararası yargı mercilerinde tarihi nitelikteki duruşmaları yerinde takip etme fırsatı elde etti

Proje danışmanı avukat Kamil Uğur Yaralı:

"Ana amacımız ve vizyonumuz, Türk hukukçuların uluslararası görünürlüğünü ve temsilini artırmak, nitelikli temsile katkıda bulunmak"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- KKTC'de batan gemiden kurtulan anne, kızına vermeyi düşündüğü "Deniz" isminden vazgeçti

Kazada iki kez ölüm tehlikesi atlatan anne Menekşe Nur Akkaya Gökdaş:

"Bebeğimizin adını 'Deniz' koymayı düşünüyorduk. Yaşadığımız travmadan sonra çocuğa böyle bir yük yüklemeyelim diye vazgeçtik, bize güzel şeyler hatırlatmayacaktı, o yüzden ismi 'Alara' oldu"

"Kurtarma botu da battı maalesef. Gemiye çok fazla sürtünüyordu. Gemiden uzaklaşmaya başladığı an patladı, nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Çok hızlı şekilde o da battı. Biz, oradan da canımızı zor kurtardık"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

11- Batılı turistler, Vietnam'daki savaşın yıkıcı etkileriyle bu müzede yüzleşiyor

Ho Chi Minh kentindeki Savaş Kalıntıları Müzesi'ni gezen Amerikalı ve Avrupalı ziyaretçiler, ülkelerinin Vietnam Savaşı'ndaki rolleri nedeniyle geçmişin ağır mirasıyla karşı karşıya kalıyor

Duvarlardaki savaş fotoğrafları ve kulaklıklardan yükselen anlatımlar, geçmişin acılarını ziyaretçilerle buluştururken tarihin sorumluluğunu da yeniden hatırlatıyor

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 407. randevu

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 150-131, gol sayısında da 546-508 üstünlüğü bulunuyor

Süper Lig'deki 138 derbide sarı-lacivertliler 53, sarı-kırmızılılar 30 galibiyet aldı

İki takım, 15 Ocak 2011 tarihinde açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın 18. kez karşı karşıya gelecek

(Can Öcal/İstanbul)

13- Fenerbahçe iyi başlıyor, Galatasaray iyi bitiriyor

Fenerbahçe, bu sezon attığı 22 golün 6'sını karşılaşmaların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydederken Galatasaray ise 17 golün 6'sını maçların son 15 dakikalık bölümünde attı

Bu sezon 11 gol yiyen Galatasaray, bu gollerin 4'ünü ilk devrelerde, 7'sini ise maçların ikinci yarılarında kalesinde gördü

Ligdeki 8 maçın 5'inde gol yemeyen Fenerbahçe, kalesinde gördüğü 6 golün 3'ünü ilk yarılarda, 3'ünü ise ikinci yarılarda yedi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Rekabetin gol kralı 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek rekabette en farklı skorlu galibiyetleri aldı

Rekabette Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi

(Can Öcal/İstanbul)

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Kaynak: AA