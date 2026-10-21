CHP'li Erbay 521 diş hekimi kadrosuna 17 bin 6 başvuruyu planlama eksikliğine bağladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, 521 diş hekimi kadrosuna 17 bin 6 başvurunun yapıldığı tablonun istihdam ve eğitim politikalarının tıkandığını gösterdiğini belirterek, "Diş hekimlerinin özlük hakları iyileştirilmeli; atama, personel dağılımı ve hizmete erişim verileri şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığının sorumluluğu yalnızca diş hekimi yetiştirmek ve kadro açmak değildir. Asıl sorumluluk, sağlık insan gücünü toplumun ihtiyaçlarına göre planlamak ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamaktır" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Türkiye'deki diş hekimliği eğitimi, istihdam yetersizliği ve vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erbay, 521 diş hekimi kadrosuna tam 17 bin 6 başvuru yapıldığına, her bir kadro için yaklaşık 33 adayın yarıştığına dikkati çekerek, bu tablonun eğitim ve istihdam politikalarının acilen sorgulanması gerektiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 2026 yılı bütçe sunumunda Türkiye'de 52 bin 225 diş hekiminin görev yaptığını açıkladığını aktaran Erbay, sadece sayının artmasının vatandaşın nitelikli hizmete ulaştığı anlamına gelmediğini belirtti. Erbay, "Bir tarafta kamuya atanmak isteyen diş hekimleri, diğer tarafta ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişmekte zorlanan vatandaşlar varsa, planlama politikaları bütün yönleriyle değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nı bilimsel ve ihtiyaca dayalı bir planlama yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetinin niteliğinin sadece yapılan işlem sayısıyla ölçülemeyeceğinin altını çizen Erbay, koruyucu diş hekimliğinin önemine dikkati çekti. Diş çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesi ile çocukların düzenli kontrolünün toplum sağlığının temel unsuru olduğunu vurgulayan Erbay; kamu diş hekimlerinin çalışma koşullarının, özlük haklarının, mesleki bağımsızlığının ve hasta güvenliğinin de mutlaka gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

24 EKİM'DEKİ EYLEME DESTEK ÇAĞRISI

Diş hekimlerinin 24 Ekim 2026'da Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirecekleri basın açıklamasına da değinen Erbay, bu eylemin sadece bir mesleki hak arayışı olmadığını, Türkiye'deki sağlık insan gücü planlamasını ve vatandaşın sağlık hakkını sorgulamak için tarihi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Erbay, diş hekimliği alanında kronikleşen sorunların çözümüne yönelik, şu önerileri sıraladı:

"Fakülte ve öğrenci kontenjanları, eğitim kalitesi ve istihdam olanaklarıyla uyumlu şekilde belirlenmelidir. Kamu atamaları, bölgesel ihtiyaçlar ve hizmet yükü esas alınarak planlanmalıdır. Kamu ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının kapasitesi güçlendirilmelidir. Koruyucu diş hekimliği yaygınlaştırılmalı, çocukların ağız ve diş sağlığına öncelik verilmelidir. Diş hekimlerinin özlük hakları iyileştirilmeli; atama, personel dağılımı ve hizmete erişim verileri şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığının sorumluluğu yalnızca diş hekimi yetiştirmek ve kadro açmak değildir. Asıl sorumluluk, sağlık insan gücünü toplumun ihtiyaçlarına göre planlamak ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamaktır. Çünkü sağlıkta planlama eksikliği yalnızca çalışanların değil, vatandaşın sağlık hakkının da meselesidir."

Kaynak: ANKA