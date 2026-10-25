Bişkek'te tarım fuarı düzenlendi, Türk iş makineleri sergilendi

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Sergisi (AGROEXPO-2026) ile geleneksel "Altın Sonbahar" Fuarı düzenlendi.

Kırgızistan Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanlığınca gerçekleştirilen organizasyona tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Erlist Akunbekov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 1724 tarım makinesinin uygun kredi imkanlarıyla çiftçilere sağlandığını, bu sayede 2 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Akunbekov, destek programları kapsamında bu yıl 10 bin 453 tarım işletmesine toplam 12 milyar 537 milyon som (yaklaşık 1 milyar dolar) tutarında kredi sağlandığı bilgisini paylaştı.

"Türk iş makineleri Kırgızistan'da çok popüler"

Fuarda Türkiye'den ithal edilen iş makineleri ve ekipmanları sergileyen satış müdürü Aleksey Sutulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk iş makinelerinin pazardaki konumundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sutulov, "Fuarda tanıttığımız Türk mini ekskavatörleri ile ekskavatör-yükleyici iş makineleri, Kırgızistan'da çok popüler. Bu makineler son derece verimli, güçlü, dayanıklı ve konforlu. Ankara ve İzmir'de üretilen bu iş makinelerini Kırgızistan pazarına sunmaktan gurur duyuyoruz. Türk fabrikaları, ayrıca uzman servisi ve yedek parça konusunda da tam garanti sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Araşan koyun ırkları ve Türk damızlıkları sergilendi

Fuarda yüksek canlı ağırlığı ve zorlu dağ iklimine direnciyle Orta Asya'da popülaritesi artan Araşan koyun ırkları ile Türkiye'den getirilen koyunlar da sergilendi.

Eş zamanlı düzenlenen "Altın Sonbahar" Fuarı'nda da organik tarım ürünlerinden et ve şarküteri çeşitlerine, fide ve bitki türlerinden balıkçılık ürünlerine kadar geniş bir yelpazede satış yapıldı.

Kaynak: AA