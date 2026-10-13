Erzurum'da istiridye mantarı üreten gençler Tarım Bakanı Yumaklı'dan destek bekliyor

Erzurum'da hobi olarak başladıkları istiridye mantarı üretimini büyüterek istihdam sağlamayı hedefleyen genç girişimciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destek bekliyor.

Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Muhammed Şahin (25) ile lise mezunu Cihat Eymen Avcı (27), istiridye mantarının tadını merak ederek yetiştiriciliğini araştırmaya başladı. Yaklaşık 3 ay boyunca çevrim içi eğitimler alan, videolar izleyen ve makaleler okuyan ikili, mantar yetiştiriciliği yapan kişilerden de destek aldı. İlk denemelerini evlerinde gerçekleştiren gençler, başarılı sonuçların ardından Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde kiraladıkları 20 metrekarelik depoda üretime başladı.

Tohum ve torbaları Adana'dan temin eden Şahin ve Avcı, kompost hazırlayarak mantar yetiştiriciliğine devam ediyor. Üretim sürecinde kendi mantar tohumlarını yetiştirmeyi de öğrenen ikili, ilerleyen dönemde üretim alanlarını genişleterek Doğu Anadolu Bölgesi'nde istihdam oluşturmayı amaçlıyor.

"Kendi kompostumuzu, kendi mantarımızı ürettik"

Üretime mantarın tadını merak ederek başladıklarını anlatan Muhammed Şahin, "Mantar işine tadını merak ederek başladık. Biraz duyumlar aldık, tadının çok güzel olduğunu, et tadına benzediğini söylediler. Biz de bu merakla yaklaşık 3 ay önce başladık. Kendi evimizde bir deneyelim, nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye düşündük. Bunun 3 aylık bir eğitim süreci vardı, bu eğitimi aldık. Kayseri'de bu işi yapan bir usta abla da eğitim sürecinde bize destek oldu, yardımcı oldu. İşe başlarken sıcaklığın nasıl olması gerektiğini, kuluçka süresini, kompostun içine ne katacağımızı, ne kadar kepek, kireç, alçı veya mısır koçanı kullanacağımızı araştırdık. Bunun üzerinde durduk. Yabancı dillerde yayımlanan makaleleri Türkçeye çevirerek okuduk. Kendimizce bir şeyler denedik ve başarılı olduk" dedi.

"Araştırmalar yaptık, videolar izledik ve eğitimler aldık"

Tohumları ve torbaları Adana'dan temin ettiklerini belirten Şahin, "Önce samanı pastörize ediyoruz, ardından miselleri, yani mantar tohumlarını içine katıp torbalara yerleştiriyoruz. Daha sonra torbaları sepetlere dizdik. Sepetleri hurdacılardan rica ederek temin ettik ve kendimizce bir raf sistemi kurduk. Hava akışının sağlanması için sepetleri bir dolu, bir boş olacak şekilde dizayn ettik. Bu süreçte mantar tohumunu kendimiz üretmeyi de öğrendik. Erzurum'da bu işi yapan çok az kişi var. Biz de genç girişimciler olarak araştırmalar yaptık, videolar izledik ve eğitimler aldık. Kendi kompostumuzu, kendi mantarımızı ürettik, kendi tohumumuzu üretmeyi de öğrendik. Bir sonraki üretim döneminde bu tohumları da kullanacağız. İlerleyen zamanlarda Erzurum'da ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha büyük projeler hayata geçirerek istihdam sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Tadının bu kadar ete benzeyeceğini beklemiyordum"

İstiridye mantarının tadının kendisini şaşırttığını dile getiren Şahin, "Normalde mantar sevmem; kültür mantarını da istiridye mantarını da pek sevmiyordum. Ancak istiridye mantarına tamamen meraktan başladım. Tadı gerçekten et gibi oldu. Kendim üretmeseydim, önüme koyduklarında et olduğunu düşünebilirdim. Etle arasındaki benzerlik oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

"Destek bekliyoruz"

Hobi olarak başladıkları işi büyütmek istediklerini vurgulayan Şahin, "Genç girişimciler olarak Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'dan ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'den destek bekliyoruz. İnşallah daha büyük bir yere geçerek daha fazla istihdam sağlamak ve bu işi büyütmek istiyoruz. İstiridye mantarı üretiminin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

Cihat Eymen Avcı da "Arkadaşımla birlikte hobi olarak başladığımız bu üretimde, insanlara istihdam sağlamak amacıyla büyüklerimizden destek bekliyoruz. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı