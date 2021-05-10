İŞSİZLİK HABERLERİ

İşsizlik - Bugün
Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı, Mart'ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin oldu
İşsizlik - Bugün
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.449,84 puandan başladı.
İşsizlik - Dün
Irak'taki 2019 gösterilerinin öne çıkan aktivistlerinden Vazni öldürüldü
Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.
İşsizlik - 08.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (4)
Bununla birlikte zorunlu olarak aldıkları kısıtlama tedbirlerinden olumsuz etkilenen kesimler olduğunu da bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmama anlayışıyla çok yönlü bir destek programını hayata geçirdik. Salgın döneminde şimdiye kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, bakın gençler burası çok önemli, 61 milyar liralık bir meblağı karşılıksız olarak her kesimden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık. 61 milyar diyorum. Bu çerçevede, hane bazlı sosyal destekler kapsamında yaklaşık 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 8,5 milyar lira aktardık. İstihdamı korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 765 bin, nakdi ücret desteğinden 2,5 milyon, işsizlik ödeneğinden 1 milyon insanımız istifade etti.
İşsizlik - 08.05.2021
Son Dakika: İlk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi normalleşme takvimi olacak
İşsizlik - 08.05.2021
Sorgun'a 1000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası yapılacak
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, ilçenin en öncelikli sorunlarının başında işsizlik geldiğini, belediye olarak da buna çözüm getirmeye çalıştıklarını söyledi.
İşsizlik - 08.05.2021
AB, Avrupa Günü'nde "geleceğine" odaklanmak istiyor
Bu amaçla kurulan internet sitesinde iklim değişikliği ve çevre, sağlık, ekonomi, sosyal adalet, işsizlik, dış politika, güvenlik, hukukun üstünlüğü, haklar ve değerler, dijital dönüşüm, demokrasi, göç, eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi birçok alanda görüşlerin, önerilerin veya tavsiyelerin sunulabilmesi sağlanıyor.
İşsizlik - 08.05.2021
İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı
İşsizlik - 08.05.2021
Pandemi nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum
İşsizlik - 07.05.2021
New York borsası yükselişle kapandı
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.
İşsizlik - 07.05.2021
ABD Hazine Bakanı Yellen, nisanda istihdamdaki artışın ekonomide "devam eden ilerlemeyi" yansıttığını söyledi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Yellen, bazı vatandaşların henüz çalışmaya dönmeye hazır olmadıklarının görüldüğünü ancak işsizlik yardımlarının istihdama engel olduğunu düşünmediğini ifade etti.
İşsizlik - 07.05.2021
ABD Başkanı Biden: "Haziranda Putin ile görüşebileceğimize eminim ancak yer ve zaman belli değil"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan destek paketiyle artan işsizlik yardımlarının işe dönüşleri azalttığı yönündeki yorumların sorulması üzerine Biden, buna inanmadığını, ölçülebilir bir şey olmadığı yanıtını verdi.
İşsizlik - 07.05.2021
New York borsası zayıf gelen istihdam verisinin ardından karışık seyirle açıldı
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı.
İşsizlik - 07.05.2021
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması
İşsizlik - 07.05.2021
ABD'de işsizlik oranı nisanda beklenenin aksine yüzde 6,1'e yükseldi
ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.
İşsizlik - 07.05.2021
Dubai'deki uygulamayı örnek gösteren Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
İşsizlik - 07.05.2021
Filistin'de ulusal birlik hayalleri başka bahara mı kaldı?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 22 Mayıs'ta yapılacağı ilan edilen Filistin genel seçimlerinin ertelendiğini açıklaması bölgede büyük yankı uyandırdı.
İşsizlik - 07.05.2021
Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.
İşsizlik - 07.05.2021
BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 8.27 lirada
TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün iyimser bir seyir izlediği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Makroekonomik veri akışı dün sınırlı kalsa da bir süredir beklentilerden güçlü gelen veriler ve şirket bilançolarının yansımasıyla riskli varlıklar dün bir miktar toparlandı. Euro Bölgesi'nde Mart ayı perakende satışlar beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs'ta sona eren haftada tahminlerin altında kaldı.
İşsizlik - 07.05.2021
Brent petrolün varili 68,47 dolar
ABD'de dün açıklanan verilere göre de işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
İşsizlik - 07.05.2021
Son dakika haberi! Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
İşsizlik - 07.05.2021
Son dakika haberi! Bakan Elvan: Birey olarak döviz aldığınızın açıklanması ticari sırla bağdaşır mı?
Son dakika haberler... HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin, "Merkez Bankası, eşleştirme platformlarında, döviz değişim işlemlerini gerçekleştiriyor.
İşsizlik - 06.05.2021
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi.
İşsizlik - 06.05.2021
Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)
Elvan, işsizlikteki artış eğilimini önleyecek tedbirler yanında, firmaların ayakta kalmasını sağlayacak önlemleri aldıklarını anlatırken, şu anda Kovid-19 öncesindeki dönemde istihdam edilen kişi sayısından daha fazla istihdamın sağlandığını söyledi.
İşsizlik - 06.05.2021
New York borsası karışık seyirle açıldı
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü.
İşsizlik - 06.05.2021
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
İşsizlik - 06.05.2021
Havza OSB'de 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldı
OSB'de yer tahsisi için yeni taleplerin gelmeye devam ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti: "Yeni bir yatırımcımız Havza OSB'den yatırım yapmak için 40 bin metrekare alan talebinde bulundu. Havza OSB katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi birçok avantajın bulunduğu 5. Bölge avantajlarından yararlanmakta. Ayrıca kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına da yakın olması nedeniyle nakliye konusunda yatırımcılarımıza çok önemli yararlar sağlamaktadır. Havza OSB mevcut avantajları nedeniyle yatırım yapmak isteyen firmalarımızın büyük ilgisini çekmekte. İki yıl içerisinde sanayi parsellerimizin yüzde 32'si tahsis edilen Havza OSB tamamıyla faaliyete geçtiğinde bölgede istihdam, işsizlik ve göç sorunu çözülecektir.
İşsizlik - 06.05.2021
Türk yardım kuruluşu Darul Eytam, Lübnan'da 700 Filistinli yetime nakdi destek sağlıyor
Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik gibi problemler nedeniyle zor günler geçiren mülteci ailelere her ay düzenli olarak yetim destekleme projesi ile katkıda bulunduklarını anlatan Çebi, destek projeleriyle yetim çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
İşsizlik - 06.05.2021
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
İşsizlik - 06.05.2021
Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.
İşsizlik - 06.05.2021
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Bugünün veri gündeminde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini söyledi.
İşsizlik - 06.05.2021
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
İşsizlik - 06.05.2021
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.
İşsizlik - 05.05.2021
ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi
Uzmanlar, Kovid-19 bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra hamilelik sırasındaki kontroller ve hastane sürecinde virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
İşsizlik - 05.05.2021
Yozgat'ta "İş'te Genç İş'te Yozgat Projesi" tamamlandı
Proje katılan gençler tarafından Yozgat özelinde genç işsizlik sorunu ve çözümüne yönelik politika önerileri hazırlandığını ifade eden Uğuz, "Yozgat'ta ilk kez gençler tarafından 'genç işsizlik' sorunu ve çözümüne yönelik böyle bir 'Politika Öneri Belgesi' hazırlanmıştır.