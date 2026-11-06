ABD tarım dışı istihdam verisi SON DAKİKA! ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, yüzde kaç, arttı mı?

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ABD'de piyasaların yakından takip ettiği ekim ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. İstihdam artışı ekonomistlerin beklentilerini aşarken işsizlik oranı geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda da piyasa tahminlerinin üzerinde artış kaydedildi. Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, arttı mı? Detaylar...

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE OLDU?

ABD'de ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam 165 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 70 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece açıklanan veri, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre tarım dışı istihdamdaki artış, önceki 12 aylık dönemin aylık ortalama 48 bin kişilik artışının da üzerinde oldu. Ağustos ayına ilişkin istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayına ilişkin artış ise 29 binden 60 bine revize edildi. İki aylık revizyonla birlikte önceki istihdam verileri toplam 84 bin kişi yukarı yönlü güncellendi.

ABD İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD'de ekim ayında işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak açıklandı. Bir önceki ay yüzde 4,2 seviyesinde bulunan işsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi de yüzde 4,2 düzeyindeydi.

İşsiz sayısı ise ekim ayında 7,1 milyon olarak kaydedildi. BLS verilerine göre işsizlik oranı mart ayından bu yana yüzde 4,1 ile yüzde 4,3 arasında dar bir aralıkta seyrediyor.

ABD ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR NE KADAR OLDU?

ABD'de ortalama saatlik kazançlar da ekim ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Özel sektör tarım dışı çalışanlarının ortalama saatlik kazancı aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek 38 dolara ulaştı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Yıllık bazda ortalama saatlik kazanç artışı ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Bu kalemde ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,9 seviyesindeydi.