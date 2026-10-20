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TBMM Genel Kurulu Tekin Bingöl başkanlığında toplandı, 3 milletvekili söz aldı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı; 3 milletvekiline gündem dışı söz verildi. Konuşmalarda Şanlıurfa'da çiftçi ve işsizlik sorunları, Aliya İzetbegoviç'in vefatının 23. yılı ve tutuklu gazeteciler eleştirisi Genel Kurul'da dile getirildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını, gençlerin işsiz olduğunu, uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını ileri sürdü.

Bereketin ortasında halkın yoksulluk ve sosyal yardımlara mahkum edildiğini iddia eden Şenyaşar, bu sorunların çözülmesi için sahada mücadele ettiklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 23. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, Begoviç'in siyasetini ahlakla, mücadelesini insanlık vicdanıyla birleştirmiş büyük bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Özen, Begoviç'in zulmün karşısında direnişin, esaretin karşısında özgürlüğün, nefretin karşısında merhametin, savaşın ortasında insan kalabilmenin sembolü olduğunu ifade ederek, "Aliya, elinde silah taşımak zorunda kalmış bir barış adamı, savaşın ortasında dahi ahlakını kaybetmemiş bir medeniyet düşünürüydü. Aliya'ya göre gerçek liderlik yalnızca zor zamanlarda öne çıkmak değil, zor zamanlarda hangi değerlerden vazgeçmeyeceğini bilmektir." dedi.

Yeni Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklu bulunan gazetecilerin durumuyla ilgili eleştirilerde bulunarak, Murat Ağırel'in yazmadığı bir haber nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Kaynak: AA
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