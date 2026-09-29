CHP'li Yıldız, TÜİK'in temmuz verilerinde işsiz sayısının 150 bin artmasını yorumladı.

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TÜİK'in temmuz ayı işgücü verilerinde işsiz sayısının bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine ulaşmasına ilişkin, "İşçi çalıştığı halde geçinemiyor, emekli aldığı aylıkla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor, gençlerimiz iş bulamıyor. Ekonominin gerçek fotoğrafını yalnızca tablolar değil, vatandaşın yaşadığı hayat gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz 2026 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni değerlendirdi. Açıklanan işsizlik oranının çalışma hayatındaki sorunların tamamını yansıtmadığını belirten Yıldız, üretimi, istihdamı ve çalışanların alım gücünü artıracak ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yıldız, temmuz ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının ise 0,5 puan artışla yüzde 8,1'e yükselmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir ayda 388 bin kişi istihdamdan kopmuş, işsiz sayısı 150 bin kişi artmış. Atıl işgücü yüzde 30,6'ya çıkmış. Buna rağmen vatandaşa yalnızca yüzde 8,1'lik işsizlik oranını göstererek tabloyu anlatamazsınız. İş aramaktan umudunu kesen genci, eksik çalışan işçiyi, iş bulamadığı için ailesinin yanında yaşamak zorunda kalan üniversite mezununu da görmek zorundasınız."

"GENÇLERİMİZ AYRICALIK İSTEMİYOR"

Yıldız, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının yüzde 14,5'e yükseldiğini belirterek, "Gençlerimiz ayrıcalık istemiyor. Okuduğu okulun, verdiği emeğin karşılığını istiyor. Bir genç üniversiteden mezun olduktan sonra yıllarca iş arıyorsa, iş bulduğunda aldığı ücretle bir ev tutamıyor ve kendi hayatını kuramıyorsa burada ciddi bir sorun vardır. Gençlerimizi işsizlik ile düşük ücret arasında tercih yapmaya mahküm edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇALIŞAN İNSAN DA GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR"

İş sahibi olmanın tek başına geçim güvencesi anlamına gelmediğini belirten Yıldız, ücretlerin çalışanların gerçek satın alma gücü üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çalışan insan da geçim sıkıntısı çekiyor. Maaş geliyor; kira, fatura, mutfak ve ulaşım giderleri arasında eriyor. İşçi fazla mesai arıyor, asgari ücretli kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor. İstihdam politikası yalnızca insanları bir işe yerleştirmek değildir; o işin insanca yaşamaya yetecek bir gelir sağlaması da gerekir."

AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Yıldız, işsizlik, gelir kaybı ve hayat pahalılığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "AK Parti iktidarı yıllardır vatandaşa rakamlarla ekonominin iyiye gittiğini anlatıyor. Ancak işsiz sayısı artıyor, istihdam bir ayda 388 bin kişi azalıyor, atıl işgücü yüzde 30,6'ya çıkıyor. İşçi çalıştığı halde geçinemiyor, emekli aldığı aylıkla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor, gençlerimiz iş bulamıyor. Ekonominin gerçek fotoğrafını yalnızca tablolar değil, vatandaşın yaşadığı hayat gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİNİN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANDIĞI BİR DÜZENİ NORMAL KABUL EDEMEYİZ"

Emeklilerin alım gücündeki kayba da değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Yıllarca çalışmış, prim ödemiş insanlar bugün pazarda fiyat hesabı yapıyor. Emeklinin kirasını, mutfağını, ilacını aynı maaşla karşılamakta zorlandığı bir düzeni normal kabul edemeyiz. Ekonomi politikalarının başarısı yalnızca tablolarla değil, emeklinin, işçinin ve asgari ücretlinin hayat standardıyla ölçülür."

Kadın işsizliğinin yüzde 10,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Yıldız, kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Yıldız, kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, güvenceli çalışma koşullarının geliştirilmesi ve kadın istihdamını destekleyen politikaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

"İŞSİZLİĞİ AZALTMANIN KALICI YOLU ÜRETİMDİR"

Yıldız, temmuz ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,3 gerilemesini de değerlendirdi. Yüksek finansman maliyetlerinin yatırım kararlarını zorlaştırdığını, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim ve istihdam kapasitesinin korunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "İşsizliği azaltmanın kalıcı yolu üretimdir. Sanayici yatırım yapacak, esnaf işini büyütecek, çiftçi üretimde kalacak ki yeni istihdam oluşsun. Yüksek maliyetlerle üretimi baskılayıp sonra işsizlik sorununu yalnızca istatistiklerle yönetemezsiniz" dedi.

Aydın'daki saha çalışmalarında vatandaşların en önemli gündemlerinden birinin geçim sıkıntısı olduğunu aktaran Yıldız, gençlerin iş bulamamaktan, çalışanların ücretlerin yetersizliğinden, emeklilerin hayat pahalılığından, esnafın ise azalan alım gücü nedeniyle işlerinin daralmasından yakındığını belirtti. Yıldız, şöyle devam etti:

"Vatandaşın talebi çok açık: İş istiyor, emeğinin karşılığını istiyor, aldığı ücretle geçinebilmek istiyor. İnsanlar lüks istemiyor. Kirasını ödemek, mutfağını doldurmak, çocuğunu okutmak ve ay sonunda borçlanmadan hayatını sürdürebilmek istiyor. Ekonomi yönetiminin görevi de bu temel taleplere cevap vermektir."

"GERÇEK BAŞARI, GENCİN İŞ BULMASI, İŞÇİNİN ALDIĞI ÜCRETLE AİLESİNİ GEÇİNDİREBİLMESİDİR"

Ekonomik büyümenin istihdama ve hane gelirlerine yansıması gerektiğini vurgulayan Yıldız, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ekonomide gerçek başarı, işsizlik rakamını kağıt üzerinde düşürmek değildir. Gerçek başarı, gencin iş bulması, işçinin aldığı ücretle ailesini geçindirebilmesi, emeklinin temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayabilmesidir. Türkiye'nin ihtiyacı, çalışanı yoksullaştırmayan, genci işsiz bırakmayan, emekliyi geçim sıkıntısına mahküm etmeyen; üretimi, istihdamı ve gelir adaletini birlikte güçlendiren bir ekonomi anlayışıdır."

Kaynak: ANKA