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Çin'de 16-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18'e geriledi

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun eylül verilerine göre, 16-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,9 iken eylülde 0,9 puan azalarak yüzde 18 oldu. Oran yüksek seyrini sürdürürken kentlerdeki genel işsizlik oranı eylülde 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye geriledi.

Çin'de genç işsizlik oranı ağustostaki yükselişin ardından eylülde 0,9 puan azalarak yüzde 18'e geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), eylül ayına ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,9 iken eylülde yüzde 18 oldu.

Genç işsizlik oranı, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı yaz aylarına kıyasla azalsa da yüksek seyrini sürdürdü.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan genç işsizlik oranı, bu yılın ağustosunda da aynı orana yükselmişti.

UİB'nin bu hafta başında açıkladığı verilere göre, Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylülde, önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranı, uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu.

Aralık 2023'te öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Çin'de 2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon öğrencinin üniversitelerden mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA
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