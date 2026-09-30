DİSK-AR'a göre dar ve geniş tanımlı işsizlik makası Ağustos 2026'da 23,2 puana ulaştı

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(ANKARA) - DİSK-AR'ın Eylül 2026 İşsizliğin Görünümü Raporuna göre, dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki makasın Ocak 2022'de yaklaşık 11 puan iken Ağustos 2026'da ise 23,2 puana ulaştı. Raporda, resmi işsizlerin yüzde 82'sinin işsizlik ödeneği alamadığı belirtildi.

DİSK-AR'ın Eylül 2026 İşsizliğin Görünümü Raporu yayımlandı. TÜİK'in Ağustos 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2024'te 3 milyon 36 bin, Ağustos 2025'te 3 milyon 47 bin, Ağustos 2026'da ise 2 milyon 740 bin oldu.

DİSK-AR'ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2024'te 11 milyon 481 bin, Ağustos 2025'te 12 milyon 597 bin, Ağustos 2026'da ise 12 milyon 608 bin olarak gerçekleşti.

Dar tanımlı işsiz sayısının gerileme eğiliminde olmasına karşın geniş tanımlı işsiz sayısının artmaya devam ettiği belirtilen değerlendirmede, "Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı" denildi.

Ağustos 2024'te yüzde 8,5 olan dar tanımlı işsizlik oranı Ağustos 2025'te yüzde 8,6, Ağustos 2026'da ise yüzde 7,8 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Ağustos 2024'te yüzde 28,5 iken Ağustos 2026'da yüzde 31'e yükseldi.

Geniş tanımlı işsiz sayısındaki yıllık artışın 11 bin, iki yıllık artışın ise 1 milyon 177 bin olduğu belirtilirken, "Geniş tanımlı işsizlik oranı artış eğilimini sürdürüyor ve böylece dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas açılmaya devam ediyor" değerlendirmesi yapıldı.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki makasın Ocak 2022'de yaklaşık 11 puan olduğu, Ağustos 2026'da ise 23,2 puana ulaştığı belirtildi.

Dar tanımlı işsizliğin gerilemesine, geniş tanımlı işsizliğin ise artmasına ilişkin değerlendirmede, bu durumun zamana bağlı eksik istihdam, ümitsiz işsizler ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücündeki artıştan kaynaklandığı ifade edildi.

Değerlendirmede, "Dar tanımlı işsizlik son dört hafta içinde aktif bir iş arama kanalına başvuran ve bulması durumunda iki hafta içinde işbaşı yapabilecekleri kapsamaktadır. Dar tanımlı işsizlik bu nedenle işsizliğin gerçek görünümünü anlamaktan uzaktır" denildi.

Bu ay itibarıyla dar tanımlı işsiz sayısının 2,7 milyon, potansiyel işgücü ve zamana bağlı eksik istihdam edilenleri kapsayan geniş tanımlı işsiz sayısının ise 12,6 milyon olduğu belirtildi.

Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de 4,4 milyon kişinin haftalık 40 saatten daha az çalıştığı ve imkanı olsa daha fazla çalışmak istediğini beyan ettiği, 5,5 milyon kişinin ise iş arama ümidini yitirdiği ifade edildi.

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40,1

TÜİK'in açıklamasına göre, Ağustos 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak açıklanırken, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2, atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) ise yüzde 31 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden yüksek seyrettiği belirtildi. Ağustos 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 25,4, kadınlarda ise yüzde 40,1 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 9,1 puan oldu.

Geçen yıl zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 18,9, kadınlarda yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda yüzde 30,3 oldu.

Ağustos 2026 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 193 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 6 milyon 73 bin olarak açıklandı. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 547 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 535 bin oldu.

Ağustos 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türleri içinde en yüksek oranın yüzde 40,1 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olduğu belirtildi. İkinci sırada yüzde 31 ile geniş tanımlı işsizlik, üçüncü sırada ise yüzde 25,4 ile geniş tanımlı erkek işsizliği yer aldı.

"RESMİ İŞSİZLERİN YÜZDE 82'Sİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMADI"

TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlerin büyük bölümünün işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı belirtildi. Değerlendirmede, "İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor" denildi.

TÜİK'in Ağustos 2026'da toplam dar tanımlı işsiz sayısını 2 milyon 740 bin olarak açıkladığı, İŞKUR'un Ağustos 2026 İşsizlik Sigortası Bülteni verilerine göre ise aynı ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısının 492 bin 169 olduğu belirtildi.

Buna göre, Ağustos 2026'da resmi işsizlerin yalnızca yüzde 18'i işsizlik ödeneği alabildi. Değerlendirmede, "2,2 milyonu aşkın işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 82'sinin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA