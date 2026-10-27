TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,4'e yükseldi, istihdam azaldı

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TÜİK, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Ağustosta yüzde 7,9 olan mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde yüzde 8,4'e yükseldi.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 967 BİN

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. Bu dönemde işsizlik oranı 0,5 puan artışla yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Oran, geçen yılın aynı ayına kıyasla 0,1 puan düştü.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 11,3

İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,3 olduğu tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,8'E ÇIKTI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak hesaplandı.

BAZI AYLARIN VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

TÜİK, bazı aylara ilişkin verileri revize etti. Revizyonun ardından 2024-2026 dönemine ait mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları (yüzde) şöyle:

Kaynak: AA