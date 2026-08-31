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TÜİK: Temmuz'da işsizlik %8,1'e yükseldi

TÜİK: Temmuz'da işsizlik %8,1'e yükseldi
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TÜİK'in Temmuz ayı verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. İşsiz sayısı 150 bin kişi artışla 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdamda 388 bin kişilik azalma yaşanırken, istihdam oranı %48,3'e geriledi. Kadınlarda işsizlik %10,6, erkeklerde %6,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik 1,5 puan artışla %14,5'e çıktı. Toplam atıl işgücü oranı ise %30,6'ya yükseldi.

TÜİK, Temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. İşsiz sayısı 150 bin kişi artışla 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. Kadınlarda işsizlik oranı %10,6, erkeklerde ise %6,8 olarak tahmin edildi.

İstihdamda gerileme yaşandı. İstihdam edilen sayısı 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,6 puan düşüşle %48,3'e geriledi. İşgücü de 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 1,5 puan artarak %14,5'e çıktı.

Gerçek işsizlik olarak tanımlanan toplam atıl işgücü oranı ise 0,8 puan artışla %30,6'ya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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