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İşsizlik oranı 19 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9

İşsizlik oranı 19 yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 7,9
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Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde 0,3 puan azalarak yüzde 7,9'a geriledi ve 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Genç işsizlik de yüzde 13,9 ile tarihi dip yaptı. İstihdam edilen sayısı 155 bin artarak 32 milyon 479 bine ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buna göre işsizlik oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. Bu oran, 2005'ten bu yana çeyreklik bazda en düşük seviye olarak kaydedildi.

Genç işsizlikte de düşüş görüldü. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi ve bu da 2005'ten bu yana en düşük seviye oldu. Bakan Işıkhan, gençlerin işgücüne katılımını kolaylaştıracak ve eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirecek uygulamaların sürdürüleceğini belirtti.

İkinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 oldu. İşgücü 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Işıkhan, sonuçların çalışma hayatına yönelik politikaların olumlu etkisini gösterdiğini ifade ederek istihdamı artırma çalışmalarının süreceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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