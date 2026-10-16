Avustralya'da istihdam azalınca işsizlik oranı eylülde yüzde 4,7'ye yükseldi

Avustralya'da istihdam azalınca işsizlik oranı eylülde yüzde 4,7'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da işsizlik oranı, istihdamın azalması ve işsiz sayısının artmasıyla eylül ayında yüzde 4,7'ye yükseldi. Perşembe günü açıklanan resmi veriler, işsizlik oranındaki bu artışı gösterdi.
KANBERRA, 16 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bir şantiyede çalışan işçiler, 16 Ekim 2026.
Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre Avustralya'da işsizlik oranı, istihdamın azalması ve işsiz sayısının artmasıyla eylül ayında yüzde 4,7'ye yükseldi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua