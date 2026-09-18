Haberler

İşsizlik Sigortası Fonu'nda devlet katkısı yüzde 0,5'e indirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşsizlik Sigortası Fonu'nda devlet katkısı yüzde 0,5'e indirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fona yapılan devlet katkısı, kanun değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekildi.

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısı, bu yıl kanunda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi.

1999'da kurulan fonda ilk iki yıl işçi payı yüzde 2, işveren payı yüzde 3, devlet katkısı yüzde 2 olarak uygulandı. 2002'de işçi payı yüzde 1'e, işveren payı yüzde 2'ye, devlet katkısı yüzde 1'e düşürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek

CHP’li meclis üyesi istifa etti: Gerekçesi Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'dan korkusu yok
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir

Yeni operasyon sinyalini verdi: Devlet unutmaz, uyutmaz
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar

Mali kriz fena vurdu: Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

Bu nasıl mutlu son: Ustalığa geçtiğine bin pişman oldu