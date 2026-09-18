İşsizlik Sigortası Fonu'nda devlet katkısı yüzde 0,5'e indirildi

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İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısı, bu yıl kanunda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi.

1999'da kurulan fonda ilk iki yıl işçi payı yüzde 2, işveren payı yüzde 3, devlet katkısı yüzde 2 olarak uygulandı. 2002'de işçi payı yüzde 1'e, işveren payı yüzde 2'ye, devlet katkısı yüzde 1'e düşürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi