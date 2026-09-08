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OVP: İşsizlik ödeneği koşulları kolaylaştırılacak, istihdam hedefi yıllık 711 bin

OVP: İşsizlik ödeneği koşulları kolaylaştırılacak, istihdam hedefi yıllık 711 bin
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 Orta Vadeli Programı ile işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği gibi desteklerde hak kazanma şartlarının yeniden ele alınması bekleniyor. Programda istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması ve işsizlik oranının 2029'da yüzde 7,6'ya gerilemesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın pazar günü açıkladığı 2027-2029 Orta Vadeli Programı işgücü piyasasında köklü değişiklikler öngörüyor. Programa göre, işsizlik sigortası fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda başta işsizlik ödeneği olmak üzere kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin hak kazanma şartlarının yeniden ele alınması bekleniyor.

Ovp'de istihdamın 2027-2029 döneminde yıllık ortalama 711 bin kişi artacağı tahmin ediliyor. Hedefin gerçekleşmesi halinde üç yılda toplam istihdam artışı 2,1 milyon kişiye ulaşacak. Bu yıl yüzde 8,1 olması beklenen işsizlik oranının ise 2029 yılında yüzde 7,6'ya gerilemesi öngörülüyor. Son beş yılda istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 174 bin kişi arttığı dikkate alındığında hedefin ulaşılabilir olduğu değerlendiriliyor.

Yürürlükteki kanuna göre işsizlik ödeneği alabilmek için işçinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışması gerekiyor. Prim gününe göre ödenek süresi 180 gün ile 300 gün arasında değişiyor. Ancak esnek çalışanlar bu koşulları sağlamakta zorlanıyor.

Dünya örneklerine bakıldığında, Almanya'da son 2 yılda 12 ay çalışan işçi 12 ay işsizlik ödeneği alabiliyor. Fransa'da son 28 ayda 4 ay çalışan işçi 24 aya kadar ödenek alırken, Danimarka'da son 3 yılda 52 hafta çalışan işçi 24 ay boyunca destekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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