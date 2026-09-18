Bitcoin toparlanmada ilk eşiği aştı

17 Eylül Perşembe günü Wall Street'in açılışından sonraki işlemlerde S&P 500 yüzde 0,9, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,5 yükseldi. Bitcoin aynı saatlerde yaklaşık yüzde 0,5 değer kazanarak 76 bin 500 dolar civarında işlem gördü. Hisse piyasasındaki toparlanma, kripto parada aynı güçte bir harekete dönüşmedi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 12 Eylül'de sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 10 bin azalarak 196 bine indi. Piyasa beklentisi 207 bin başvuruya işaret ediyordu. Haftalık dalgalanmaları yumuşatan dört haftalık ortalama da 206 binden 203 bin 250'ye geriledi.

İşten çıkarmaların sınırlı kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek faizi sürdürürken istihdamda hızlı bozulma yaşanacağına ilişkin kaygıları azaltabilir. Enflasyon hedefin üzerinde kalırken güçlü iş gücü piyasası, faiz indirimi yönündeki baskıyı da sınırlıyor.

BİTCOİN 77 BİN 500 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Fed, 16 Eylül'de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı. Bankanın yıl sonu için yüzde 4,1 düzeyindeki medyan faiz tahmini, bir artışa daha işaret ediyor. Yüksek tahvil getirileri ve artan borçlanma maliyeti, Bitcoin gibi faiz geliri sağlamayan varlıklar üzerindeki baskıyı koruyabiliyor.

Analist Michaël van de Poppe, 17 Eylül'deki değerlendirmesinde Bitcoin'in yükseliş ivmesi kazanabilmesi için 77 bin 500 dolar direncini aşması gerektiğini belirtti. Fiyat 18 Eylül sabahı bu seviyenin üzerine çıktı. Analistin grafiğinde sonraki direnç bölgesi 80 bin 500 ile 81 bin 200 dolar arasında bulunuyor. Bu seviyeler kesin fiyat hedefi değil, analistin yükselişin devamı için izlediği eşikleri oluşturuyor.

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, 17 Eylül'de aktarılan değerlendirmesinde toparlanmanın hız kaybettiğini belirtti. Şirketin piyasa koşullarını izleyen Boğa Puanı Endeksi, söz konusu değerlendirmede 80'den 60'a geriledi. CryptoQuant'ın sınıflandırmasında 60 puan yükseliş koşullarının alt sınırında kalırken şirket, ABD talebindeki zayıflama ve makroekonomik risklerin kısa vadeli hareketi sınırladığına işaret etti.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, genel eğilimin hâlâ yükseliş yönünde olduğunu, kısa vadede ivme ve makroekonomik koşulların bu eğilime karşı çalıştığını belirtti. Şirket, geri çekilme durumunda 70 bin dolar ile 62-65 bin dolar aralığını destek bölgeleri olarak izliyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 77 bin 680 dolardan işlem görüyor.