Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ilk işsizlik maaşı başvurusu 194 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 17 Ekim'de sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 6 bin azalışla 194 bine indi. Başvurular 200 binlik beklentinin altında kalırken, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 25 bin artışla 1 milyon 728 bine çıktı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 194 bine indi.

Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 200 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik Maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi, 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 197 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 10 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin artarak 1 milyon 728 bine yükseldi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti

30 ay sonra ortaya çıkan tablo! Türkiye haritasında büyük değişim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba

Gördüğü manzara keyfini yerine getirdi!
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Meclis’te İzleme Kurulu kuruluyor! Kurtulmuş’tan 'ete kemiğe bürünecek' mesajı

Kurtulmuş'tan "İzleme Kurulu" için tarih işareti