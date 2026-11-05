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Edirne'de dezavantajlı mahalleler için Vali Sezer başkanlığında toplantı yapıldı

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Edirne'de Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda dezavantajlı mahallelere yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda çocukların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçları ile vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edirne'de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Vali Yunus Sezer başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, muhtarlar, Roman sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla Polis Bahçesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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