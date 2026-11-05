Edirne'de dezavantajlı mahalleler için Vali Sezer başkanlığında toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Vali Yunus Sezer başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, muhtarlar, Roman sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla Polis Bahçesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA