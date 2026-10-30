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Genç işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde eylülde 0,3 puan artarak yüzde 15,4'e çıktı

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Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde değişmeyerek yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,2 oldu. Genç işsizlik oranı aynı dönemde Avro Bölgesi'nde 0,3 puan artışla yüzde 15,4'e, AB'de 0,1 puan artışla yüzde 15,5'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, eylülde de aynı seviyede ölçüldü.

AB'de de işsizlik oranı eylülde aylık bazda yüzde 6,2 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesindeydi.

Eylülde işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10,3, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,5 ve Yunanistan'da yüzde 7,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı eylülde 13 milyon 773 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 555 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

İşsiz sayısı, önceki aya kıyasla AB'de 105 bin, Avro Bölgesi'nde 122 bin arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise işsiz sayısı AB'de 471 bin, Avro Bölgesi'nde 420 bin yükseldi.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 22 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 469 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı eylülde AB'de önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 15,5'e, Avro Bölgesi'nde de 0,3 puan yükselerek yüzde 15,4'e çıktı.

Bu arada, geçmişe yönelik verileri güncelleyen Eurostat, ağustos ayı işsizlik oranını AB'de yüzde 6,1'den yüzde 6,2'ye, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e revize etti.

Kaynak: AA
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