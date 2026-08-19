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Şimşek: İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Geriledi, İstihdam Arttı

Şimşek: İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Geriledi, İstihdam Arttı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini açıkladı. İstihdamda ise çeyreklik bazda 155 bin kişilik artış yaşandı. Bu gelişmeler, ekonomik toparlanmanın iş gücü piyasasına olumlu yansımaları olarak değerlendiriliyor. Bakan Şimşek, verilerin istihdamdaki güçlü seyri teyit ettiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini belirtti.

İstihdamın ise çeyreklik 155 bin kişi arttığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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