Şimşek: İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Geriledi, İstihdam Arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini belirtti.

İstihdamın ise çeyreklik 155 bin kişi arttığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi