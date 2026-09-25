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CHP'li Öztrak, emekli polisin ölümüne 'Bıçak kemiği deldi de geçiyor' dedi

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CHP'li Öztrak, emekli polisin ölümüne 'Bıçak kemiği deldi de geçiyor' dedi
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, emeklilerin Anayasa Mahkemesi önündeki seyyanen zam eyleminde intihar eden 60 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Öztrak, 'Hayat pahalılığı ve işsizlik milyonları eziyor' diyerek 'Bıçak kemiği deldi de geçiyor' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Saray Hükümeti milletin halini görmüyor, sesini duymuyor. İnsanımız umutlarını yitiriyor. Hayat pahalılığı ve işsizlik milyonları eziyor. Bıçak kemiği deldi de geçiyor" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden iki çocuk babası, 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztrak, Şekeroğlu'nun ailesine başsağlığı dileyerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün seyyanen zam eyleminde iki çocuk sahibi bir emekli polisimiz canına kıydı.

Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum.

Saray Hükümeti milletin halini görmüyor, sesini duymuyor. İnsanımız umutlarını yitiriyor. Hayat pahalılığı ve işsizlik milyonları eziyor. Bıçak kemiği deldi de geçiyor.

Yıllarca çalışıp çabalayıp emekli olunca da rahat bir nefes almak isteyen emeklilerimize neredeyse açlık sınırının yarısı kadar bir aylığı layık görürken, milletin alın teriyle bir avuç yandaşını zengin eden bu düzenin sahiplerini halkımız ilk sandık önüne geldiğinde evine yollayacak."

Kaynak: ANKA
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