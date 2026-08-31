Temmuzda işsizlik oranı arttı: Yüzde 8,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi