Temmuzda işsizlik oranı arttı: Yüzde 8,1
Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak kaydedildi. TÜİK'in açıkladığı veriler, işgücü piyasasındaki olumsuz trendi gözler önüne seriyor. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliğindeki artış dikkat çekiyor. Uzmanlar, ekonomik belirsizliklerin istihdam üzerindeki baskıyı artırdığını ve bu durumun önümüzdeki aylarda da sürebileceğini belirtiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.
Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi