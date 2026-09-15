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İşsizlik ödeneğinde başvuru süresi 30 gün

İşsizlik ödeneğinde başvuru süresi 30 gün
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İş akdi sona eren çalışanların İŞKUR'a başvurusu, sözleşmenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalı. Vekalet yoluyla başvuru kabul edilmiyor.

İşini kaybeden çalışanlara gelir desteği sağlayan işsizlik ödeneğinde, başvuru tarihini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, iş akdi sona eren çalışanın sözleşmenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.

Başvuru doğrudan veya elektronik ortam üzerinden yapılabiliyor. Ancak vekalet yoluyla avukat veya başka bir kişi aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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