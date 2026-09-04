Altın neden düştü? 4 Eylül 2026 SON DAKİKA altın neden düşüyor, ne oldu?

Küresel piyasalarda yakından izlenen ABD tarım dışı istihdam verisi bugün açıklandı. Verinin açıklanmasının hemen ardından altın piyasasında hareketlilik gözlendi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ağustos ayı istihdam raporu, piyasalarda beklenenin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam artışına işaret etti. Tarım dışı istihdamın 162 bin kişi artması, piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti; öte yandan işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde değişmeden kaldı. Güçlü gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı faiz kararına yönelik beklentileri değiştirdi ve bu beklenti değişimi ons altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Verinin açıklanmasının hemen ardından ons altın 4.380 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bir önceki gün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının ardından ons altın yüzde 2'nin üzerinde sert bir yükseliş kaydetmiş, değerli maden sabah saatlerinde 4.480 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyordu. Aynı dönemde yurt içi piyasalarda gram altın 6.900 lira bandında işlem görüyordu. Ancak tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte ons altında yön aşağı döndü ve gerileme iç piyasaya da yansıdı; yurt içinde gram altın 6.850 lira seviyelerine kadar çekildi.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerdeki istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı. Piyasa beklentileri istihdamdaki artışın 55 bin ile 85 bin kişi aralığında gerçekleşeceği yönündeydi; rakamın bu beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması dikkat çekti. Yiyecek ve içecek hizmetleri ile yerel yönetimlere bağlı eğitim sektörlerinde istihdam artışı yaşanırken, bilgi sektöründe istihdam kaybı yaşandı. Haziran ve temmuz aylarına ilişkin istihdam verilerinde de yukarı yönlü revizyona gidildi; haziran ayındaki artış 20 binden 31 bine, temmuz ayındaki 23 binlik azalış ise 21 bin artışa revize edildi. Bu revizyonlarla iki aylık toplam istihdam seviyesi, daha önce açıklanan rakamdan 55 bin kişi daha fazla gerçekleşti.

İşsizlik oranı ağustosta değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı; piyasa beklentileri de oranın aynı seviyede gerçekleşeceği yönündeydi. Ülkedeki işsiz sayısı aynı dönemde 115 bin artışla 7 milyon 31 bine ulaşırken, iş gücüne katılım oranı 0,2 puan artışla yüzde 61,6'ya yükseldi. Haftalık ortalama çalışma saati 0,1 saat artışla 34,4 saate çıkarken, Fed'in yakından izlediği ortalama saatlik kazanç aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artışla 37,75 dolara ulaştı. Ortalama saatlik kazançtaki yıllık artış, Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti; temmuz ayında bu artış aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.