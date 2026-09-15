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Çin'in iş piyasası ilk sekiz ayda genel istikrarını korudu

Çin'in iş piyasası ilk sekiz ayda genel istikrarını korudu
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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yılın ilk sekiz ayında yıllık hedefin sınırları içinde kalarak ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmesiyle, işgücü piyasası genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdü.


BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yılın ilk sekiz ayında yıllık hedefin sınırları içinde kalarak ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmesiyle, işgücü piyasası genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hem ilk yedi aydaki hem de geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini korudu.

Büro Sözcüsü Fu Linghui açıklamasında, "İstikrarlı üretim, istikrarlı istihdam için sağlam bir temel oluşturdu. İşletmelerin üretimdeki istikrarlı büyümesi, işgücü talebinin dengelenmesine yardımcı oldu. Öte yandan hizmet sektörü istihdam talebini karşılamak için büyük bir kapasiteye sahip. Bilgi ve yazılım hizmetleri gibi gelişmekte olan hizmet sektörleri hızla büyüyerek istihdam istikrarına önemli katkı sağladı" diye konuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu, ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yalnızca ağustos ayında temmuz ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek bu artışın mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Çin, bu yıl ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı ve yıl boyunca 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor.

İstihdamı daha da artırmak amacıyla Çin ağustos ayında, kentsel ve kırsal alanlarda üniversite mezunlarının istihdam edilmesi için yerel düzeydeki kadroları düzenleyen bir genelge yayımladı. Genelgeyle yerel yönetimlerin modernleştirilmesine katkı sağlayacak nitelikli işgücü havuzu oluşturulması amaçlanıyor.

Çin, temmuz ayında insan kaynakları ve sosyal güvenlik için beş yıllık kalkınma yayımlamıştı. Plan, 2026-2030 dönemi için belirlenen diğer hedeflerin yanı sıra 25 milyon işsiz kentsel işçinin yeni iş bulmasına yardımcı olmayı ve iş bulmakta zorlanan 6,5 milyon kişiye istihdam desteği sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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