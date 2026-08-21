DİSK-AR: İşsizlik Fonu'ndan işverene işçinin iki katı pay

(ANKARA) - DİSK-AR'ın ağustos ayı İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, son üç buçuk yılda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan (İSF) işverenler yüzde 51,6, işçiler ise yüzde 28,5 pay aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) ağustos ayı İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni yayımlandı. Bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İşsizlerin ezici çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor: Haziran 2026'da her 100 işsizden yalnızca 17'si işsizlik ödeneğinden yararlanabildi. 2016 ve 2026 (Ocak-Temmuz) arasında İSF giderleri içinde işsizlik ödemelerinin payı yüzde 37,4'ten yüzde 31'e inerken doğrudan ve dolaylı işveren teşvik ve desteklerinin payı yüzde 20,3'ten yüzde 44,3'e yükseldi.

2016-2026 arası dönemde İSF'den işçilere ayrılan pay 6,4 puan azalırken işverenlere aktarılan kaynaklar 24 puan arttı. 2023-2026 (Temmuz) arası dönemde İSF'den işverenlere işçilerin yaklaşık 2 katı fazla kaynak ayrıldı. Son üç buçuk yılda işverenler İSF giderlerinden yüzde 51,6 pay alırken işçiler yalnızca yüzde 28,5 pay alabildi."

Kaynak: ANKA