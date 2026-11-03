Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir fona 1 kuruş aktarılmadığını söyledi

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Haber: Ogün AKKAYA- Batuhan DÜKEL

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin, "İşsizlik Sigortası Fonunun söz konusu fon yönetim şirketleriyle bir işlemi bulunmamaktadır. Herhangi bir fona aktarılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır" dedi. Fon kaynaklarının Devlet İç Borçlanma Senetleri, kamu mevduat ve katılım bankaları ile Takasbank'ta değerlendirildiğini belirten Işıkhan, fonun Sayıştay ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşüldü. Görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"HERHANGİ BİR FONA AKTARILAN 1 KURUŞUMUZ DAHİ BULUNMAMAKTADIR"

Milletvekillerinin İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının nerelerde kullanıldığına, kimlerin fondan yararlandığına ve tartışmalı fonlara kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 4447 sayılı Kanun kapsamında kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizlere yönelik hizmetlerde kullanıldığını belirtti.

Işıkhan, fondan işsizlik ödeneği, sağlık güvencelerinin devamlılığı, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi ile ücret garanti ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan Işıkhan, fon kaynaklarının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğini söyledi. Işıkhan, kaynakların Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde, kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında ve Takasbank'ta değerlendirildiğini belirterek, "Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de teknik olarak da mümkün değildir" dedi.

Takasbank üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgi veren Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun Takasbank'ta işlem yapmasına yönelik yetkinin 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle verildiğini, fon kaynaklarıyla bu tarihten sonra Takasbank üzerinden borç verilmeye başlandığını kaydetti. Her işlem gününde Takasbank faiz oranlarının mevduat faiz oranlarıyla karşılaştırıldığını belirten Işıkhan, Takasbank faiz oranlarının avantajlı olması halinde borç verme işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Işıkhan, uygulamayı bir banka mevduatı örneğiyle açıklayarak, "Siz bir bankaya mevduat yatırdığınızda nasıl ki o mevduatın kimlere kredi olarak verildiğini bilmiyorsanız, Takasbank da bizim için aynıdır" ifadelerini kullandı.

İşsizlik Fonu'ndaki bankacılık işlemlerinin Halkbank tarafından yürütüldüğünü, Takasbank işlemlerinde ise aracı kurum olarak Halk Yatırım'ın görev yaptığını belirten Işıkhan, Takasbank'ın işleyişi gereği alıcılarla satıcıların birbirlerini göremediğini ve yapılan her işlemin Takasbank'ın teminatı altında olduğunu söyledi.

Fonun hem Sayıştay hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Işıkhan, denetim sonuçlarının, mali işlem tablolarının ve kaynakların kullanımına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Işıkhan, "İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimizin alın teridir, işçilerimizin hakkıdır. ve biz emekçimizin, işçimizin 1 kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik, yedirmeyiz. Açık açık 'İşsizlik Sigortası fonlara mı takıldı?' diye soruldu, ben de açık olarak cevap veriyorum; herhangi bir fona aktarılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır" diye konuştu.

GENÇLİK PROGRAMI İÇİN 472,3 MİLYAR LİRA KAYNAK

Milletvekillerinin eğitim-istihdam ilişkisi ve Bakanlığın Yükseköğretim Kurulu ile yürüttüğü programlara ilişkin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve üniversitelerin Bakanlığın önemli paydaş kurumları olduğunu söyledi.

Bu yıl hayata geçirilen ve toplam 472,3 milyar lira kaynak ayrılan Gençliğin Üretim Çağı programıyla gençlerin mesleki eğitimden ilk işe kadar uzanan süreçte desteklendiğini belirten Işıkhan, üç yılda 3 milyondan fazla gencin programdan yararlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 127 kamu üniversitesinde 218 bini aşkın öğrenciye teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra gelir desteği sağlandığını ifade eden Işıkhan, Ulusal Staj Programı kapsamında 144 bin öğrenciye staj imkanı sunulduğunu bildirdi.

Geleceğin Meslekte Uygulaması programıyla 192 binden fazla meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencisine birebir danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Işıkhan, öğrencilerin eğitimden çalışma hayatına geçişlerinin desteklendiğini söyledi.

İŞKUR'un Danışman Bilgi Sistemi aracılığıyla öğrencilerin meslek ve bölüm tercihlerini, mezunların iş bulma süreleri, çalışma devamlılıkları, ücret dağılımları ve yoğun olarak çalıştıkları sektörler gibi göstergeler üzerinden karşılaştırabildiğini aktaran Işıkhan, sistemin İŞKUR Mobil ve e-Şube uygulamalarına entegre edildiğini kaydetti.

Üniversitelerde bulunan İŞKUR kampüsleri aracılığıyla öğrencilere mezuniyet öncesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini belirten Işıkhan, iş kulüplerinde de öğrencilerin iş arama becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.

2026 yılında İŞKUR ve üniversitelerin iş birliğinde yedi bölgede, 12 ilde düzenlenen Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarları'nda yaklaşık 350 bin gencin işverenler ve ilgili paydaşlarla bir araya getirildiğini belirten Işıkhan, yeni dönemde fuarların 10 ilde düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Işıkhan, ilk fuarın 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

"2,7 MİLYONDAN FAZLA KADININ KAYITLI İSTİHDAMA KATILIMINI TESPİT ETTİK"

Kadın istihdamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, kadınların çalışma hayatına katılımını ve istihdamını artırmaya yönelik politikaları sürdürdüklerini söyledi.

2005-2026 Eylül döneminde kadınların iş gücüne katılım oranının 13,9 puan artarak yüzde 21,3'ten yüzde 35,2'ye, kadın istihdam oranının ise 11,8 puan artarak yüzde 19,4'ten yüzde 31,2'ye yükseldiğini belirten Işıkhan, kadın iş gücünün 5,3 milyondan 12 milyona çıktığını ifade etti.

İŞKUR'un 2024 yılında İş Pozitif programını hayata geçirdiğini anımsatan Işıkhan, "Bugüne kadar 2,7 milyondan fazla kadının kayıtlı bir şekilde istihdama katılımını tespit ettik" dedi.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık ve Her Meslekte Kadın projelerini hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında işe alınan kadınlara aylık 32 bin 500 liraya kadar üç ay, 5,5 yaşına kadar çocuğu olan kadınlara ise aylık 10 bin lira olmak üzere altı ay bakım desteği sağlandığını söyledi.

Eylül 2026 itibarıyla projeden 13 bin 733 kadının yararlandığını, bin 514 çocuk için bakım desteği ödendiğini kaydeden Işıkhan, iktidarları döneminde İŞKUR'un işe yerleştirme faaliyetleri, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından 10 milyondan fazla vatandaşın yararlandığını ifade etti.

Doğum sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 49 bini aşkın kişiye toplam 367,5 milyon lira ödeme yapıldığını belirten Işıkhan, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanların istihdamına yönelik teşvikler kapsamında işveren sigorta primi paylarının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını söyledi.

2026'DA 11 BİN 39 İŞ TEFTİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik denetimler hakkında da bilgi veren Işıkhan, Bakanlığın iş teftiş faaliyetlerini çalışanların haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının geliştirilmesi ve çalışma hayatında mevzuata uyumun kalıcı hale getirilmesi hedefleri doğrultusunda yürüttüğünü belirtti.

2026 yılında işin yürütümü yönünden 4 bin 179, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 6 bin 860 olmak üzere toplam 11 bin 39 teftiş gerçekleştirildiğini açıklayan Işıkhan, 190 iş yerinde hayati tehlike tespit edilmesi nedeniyle işin durdurulmasına karar verildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 3 bin 274 iş yerine yaklaşık 800 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirten Işıkhan, işçilere yaklaşık 890 milyon lira tutarında bireysel alacaklarının ödettirildiğini, 338 milyon lira tutarında kamu alacağının tahsil edildiğini bildirdi. Işıkhan, yıl sonunda teftiş edilen iş yeri sayısının 18 bine ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Maden iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 2026 yılında 61 ilde toplam 665 maden iş yerinin teftiş edildiğini söyledi. Bu iş yerlerinin 147'sinde yer altı, 518'inde ise yer üstü madenciliği faaliyeti yürütüldüğünü belirten Işıkhan, teftişler sonucunda 129 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

İşin durdurulması kararı verilen yer altı maden iş yeri sayısının yedi, yer üstü maden iş yeri sayısının ise 36 olduğunu kaydeden Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinin yalnızca denetimle mümkün olmadığını, devlet, işveren ve işçinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

EV İŞÇİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

DEM Parti milletvekili Halide Türkoğlu'nun ev işçisi kadınlar ve göçmen ev işçisi kadınların durumuna ilişkin değerlendirmelerine de yanıt veren Işıkhan, ev işçilerinin haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sosyal diyalog kapsamında sendika ve konfederasyon temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Ev işçilerinin örgütlenme faaliyetlerinde bulunan sendika ve konfederasyon temsilcileriyle ilk görüşmenin Mayıs 2024'te gerçekleştirildiğini aktaran Işıkhan, 27 Mayıs 2025'te Bakanlıkta yapılan istişare toplantısında sosyal güvenlik, kayıt dışılık, örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği başlıklarının değerlendirildiğini söyledi. Ocak 2026'da Antalya'da düzenlenen ev işçiliği paneli ve çalıştayına da katıldıklarını kaydetti.

Ev işçiliğinin eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla 11 Mart 2026'da ÇASGEM ile Hak-İş arasında eğitim, araştırma ve iş birliği protokolü imzalandığını belirten Işıkhan, ev işlerinde yardımcı mesleğine yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzeri çalışanların 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, 10 günden az çalışanlar için ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödendiğini belirten Işıkhan, kadın sigortalıların sigortalılık başlangıcından sonra doğan en fazla üç çocuk için toplam altı yıla kadar doğum borçlanması yapabildiğini söyledi.

Göçmen ev işçisi kadınların durumuna ilişkin ise yabancı iş gücünün tamamlayıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirten Işıkhan, 2025-2026 döneminde ev hizmetleri ve hayvancılık sektörlerinde tespit edilen yabancıların kayıtlı hale getirildiğini kaydetti.

KANSER İLAÇLARI GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Milletvekillerinin sürekli glukoz izleme sensörleri ve kanser ilaçlarının geri ödemesine ilişkin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 diyabet tanılı hastalarda kullanılan sürekli glukoz izleme sensörünün 12 Aralık 2024'te geri ödeme listesine alındığını belirtti. Cihaz için aylık 3 bin 850 lira ödeme yapıldığını ifade eden Işıkhan, 26 Ekim 2026 itibarıyla 30 bin 221 çocuğun bu cihazdan yararlandığını söyledi.

Kanser ilaçlarına ilişkin olarak ise aynı tarih itibarıyla 8 bin 425'i yurt içi, 420'si yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 845 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını belirten Işıkhan, geri ödeme listelerinde yurt dışından şahsi tedavi için temin edilenler ile Türkiye'de ruhsatlı olanlar dahil toplam 925 kanser ilacı bulunduğunu ifade etti.

Temmuz 2025 itibarıyla beş farklı immünoterapi ilacının 25 farklı kanser endikasyonunda geri ödeme kapsamına alındığını kaydeden Işıkhan, son bir yıllık dönemde yaklaşık 41 bin kanser hastasının tedavisinin immünoterapi ilaçlarıyla sağlandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA