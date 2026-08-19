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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı yüzde 7,9 ile 2005'ten bu yana en düşük seviyede

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı yüzde 7,9 ile 2005'ten bu yana en düşük seviyede
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 7,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 7,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işsizlik oranının bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak, 2005 yılından bu yana çeyreklik bazda en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. Işıkhan paylaşımında, "İşsizlik oranı yüzde 7,9 ile 2005 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 7,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine geriledi. Genç nüfusta da benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, 1 puanlık azalış ile yüzde 13,9 oldu. Böylelikle 2005 yılından bugüne en düşük seviyesine geriledi. Gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstihdam sayımız ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi, istihdam oranımız ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,5 oldu. İşgücümüz aynı dönemde 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatımızı güçlendirmek için uyguladığımız programların olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz. İşçi-işveren-kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın yüzyılını inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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