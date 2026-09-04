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Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

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Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
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Küresel piyasaların kilitlendiği ABD tarım dışı istihdamı ağustos ayında 162 bin kişi artarak 53-58 bin bandındaki piyasa beklentilerini adeta yerle bir ederken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı. Veriden sonra altın sert düştü. Ons altın dakikalar içinde 95 dolar kayıp verdi. Gram altın ise 6 bin 950 lira seviyelerinden 6 bin 845 seviyelerine geriledi.

  • ABD'de ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 162 bin kişi artarak 55 binlik piyasa beklentisini neredeyse üçe katladı.
  • Verinin açıklanmasının ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar değer kaybederken, gram altın 6 bin 950 liradan 6 bin 845 liraya geriledi.
  • Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 23 bin kişilik düşüşten 21 bin kişilik artışa revize edildi; işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak açıklandı.

ABD’de para politikasının geleceği açısından kritik önem taşıyan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 162 bin artarak beklentileri neredeyse üçe katladı. Verinin açıklanmasının ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar değer kaybederken, gram altın fiyatları da hızla geriledi.

Dünya ekonomisinin odaklandığı ABD ağustos ayı istihdam raporu açıklandı. Federal Rezerv’in (Fed) faiz kararları ve para politikasının seyri açısından yakından takip edilen veriler, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde güçlü bir tabloya işaret etti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ KATLADI

Ağustos ayında ABD’de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin genel beklentisi istihdam artışının 55 bin seviyesinde kalması yönündeydi. Beklentilerin çok üzerinde gelen bu artış, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Raporla birlikte geçmiş dönem verilerinde de dikkate değer revizyonlar yapıldı:

  • Temmuz verisi: Daha önce 23 bin kişilik düşüş olarak açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi, 21 bin kişilik artışa revize edildi.
  • Toplam revizyon: Önceki iki aya ilişkin verilerde ağustos itibarıyla yapılan toplam revizyon 55 bin kişilik yukarı yönlü artış olarak kayıtlara geçti.

İŞSİZLİK VE ÜCRETLER BEKLENTİLERE PARALEL

Enflasyon görünümü ve iş gücü piyasasının dengesi açısından kritik rol oynayan diğer veriler ise piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti:

  • İşsizlik oranı: Ağustosta yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerini karşıladı.
  • Ortalama saatlik kazançlar: Bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Ücretlerdeki yıllık artış oranı ise yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

ALTIN FİYATLARI DAKİKALAR İÇİNDE ÇÖKTÜ

ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in faiz indirim süreçlerine ilişkin beklentileri değiştirmesiyle birlikte emtia piyasalarında sert hareketler yaşandı. Verinin açıklanmasının hemen ardından ons altın dakikalar içinde 95 dolar birden değer kaybetti. Yurt içi piyasada ise veriden önce 6 bin 950 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, sert düşüşün etkisiyle 6 bin 845 lira seviyelerine kadar geriledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCrm:

yaptığınız haberin başlığını syım sizin. sabah gram altın 6900 civarında idi. şimdi 6850. 50tl düşünce, çakılmış mı? oluyor, yayıklar.....

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Altın maltın kazandirmiyor milleti soyuyorlar abd nin iki dudaginin arasinda yatirim olmaz heleki trump oldugu surece altına yatirim olmaz adam yatiyor başka kalkıyor başka Altın öyle bişeyki elinden de çıkartamiyorsun çok zarar edince bekliyorsun bekledikçe mülkler pahalilaşıyor hayat pahalali oluyor kazanmiş gibi gorunsende aslinda bekledikce kaybediyorsun 1 sene once 29 bin euro eden altin şuan 26 zor ediyor ama 1 sene onceki bir daire şuan 10 bin euro uzerine koydu kira getiriside ayrı

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

vaziyet alın mazota çok kallavi bir sam daha gelecek

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

altın hiç bir zaman çakılmaz hiç bir zaman değer kaybetmez hiç geriye iki yıl evvelki tarihe döndüğünü gördünüz mü

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