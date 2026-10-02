ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilerle eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin kişiyle beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle gram altın 6 bin 650 lira seviyesine fırladı.

Küresel piyasaların odağındaki ABD eylül ayı istihdam verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak piyasalarda soğuma sinyallerini belirginleştirdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise istihdamda 90 bin kişilik bir artış yönündeydi.

AĞUSTOS VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, önceki aylara ilişkin verilerde de aşağı yönlü düzeltmeler kaydedildi. Ağustos ayında daha önce 162 bin kişi olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 133 bin kişi olarak revize edildi. Eylüldeki 29 binlik sınırlı artış, ABD iş gücü piyasasındaki ivme kaybının derinleştiğini ortaya koydu. Sektörel bazda bakıldığında ise imalat sektöründeki istihdam kazanımları zayıf seyretti; sektörde istihdam eylül ayında yalnızca 9 bin kişi arttı.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de eylül ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 4,2 olarak gerçekleşti (Piyasa beklentisi yüzde 4,1 seviyesindeydi). İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 ile tahminlerin üzerinde bir seyir izledi. Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında istihdam artışının hız kestiğini ve işsizlik oranının öngörülerin üzerinde tırmandığını kanıtladı.

GRAM ALTINDA HIZLI TIRMANIŞ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin elini güçlendiren zayıf istihdam ve yükselen işsizlik verisi, güvenli liman altın talebini anında tetikledi. Kritik veri ilan edilmeden önce 6 bin 610 lira seviyelerinde seyreden gram altın, açıklamanın hemen ardından sert bir yükseliş grafiği çizerek 6 bin 650 lira seviyelerine kadar tırmandı.