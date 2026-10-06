Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'de yer verilen yeni nesil çalışma modellerini paydaşlarla istişare etti. Bakan Işıkhan, düzenlemelerde Avrupa ülkelerindeki uygulamaları da incelediklerini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2027-2029 OVP'de yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YAKLAŞIK 40 AYDIR TEK HANELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş gücü piyasasında hayata geçirilen politikalarla önemli kazanımlar elde edildiğini savunan Işıkhan, şunları söyledi: "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8'e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz."

Işıkhan, çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

"AMACIMIZ TEK TİP BİR ÇALIŞMA MODELİ OLUŞTURMAK DEĞİL"

Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nda, farklı demografik grupların ihtiyaçlarına göre tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine dikkat çekildiğini belirten Işıkhan, kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ve genç istihdamına yönelik Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarını hatırlattı. Işıkhan, "Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır" dedi.

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve kadınlarla gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların öngörüldüğünü aktaran Işıkhan, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini söyledi. Işıkhan, iş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların durumunu daha yakından izlemeleri gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'DAKİ MODELLER İNCELENİYOR

Düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate aldıklarını belirten Işıkhan, "Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi. Toplantıda farklı görüş ve eleştirilerin de dile getirilmesini beklediklerini söyleyen Işıkhan, bunları çalışmayı geliştirecek katkılar olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı