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TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 8,1 oldu

TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 8,1 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,5 puan artışla yüzde 8,1 seviyesine yükseldi. Bu artış, işgücü piyasasındaki olumsuz bir gelişmeye işaret ederken, istihdamdaki yavaşlama ve işsiz sayısındaki artış dikkat çekiyor. Rakamlar, ekonomik büyüme hızının istihdam yaratma kapasitesinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi
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