TÜİK Temmuz Ayı İşsizlik Verilerini Açıkladı: Oran Yüzde 8,1'e Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1 seviyesine yükseldi. Bu artış, iki aydır süren düşüş eğiliminin sona erdiğine işaret ediyor. İşgücü piyasasındaki bu gelişme, ekonomik dalgalanmaların istihdam üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı işsizlik oranlarını açıkladı.
2 aydır düşüş eğiliminde olan işsizlik oranı, 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi