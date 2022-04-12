Güney Kore Haberleri - Güney Kore Haber - Haberler

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Güney Kore Haberleri

Güney Kore haber, Güney Kore son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı

Güney Kore ve ABD Büyük Askeri Tatbikat Öncesi Ön Tatbikatlara Başladı

Güney Kore - 1 Saat Önce
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Güney Kore - 3 Saat Önce
Son dakika haberi... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Son dakika haberi... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Güney Kore - 5 Saat Önce
Zelenski: Ukrayna'da 300 hastane vuruldu

Zelenski: Ukrayna'da 300 hastane vuruldu

Güney Kore - Dün 14:46
Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Güney Kore'den silah desteği istedi

Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Güney Kore'den silah desteği istedi

Güney Kore - Dün 14:25
Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Güney Kore - Dün 11:28
Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Güney Kore - Dün 09:11
Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak

Billie Jean King Cup yarın Antalya'da başlayacak

Güney Kore - 10.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Güney Kore - 10.04.2022
Çevrim içi itiraflar: 'Başkalarının sırlarını okumak, kendi duygusal süreçlerinizi harekete geçiriyor'

Çevrim içi itiraflar: 'Başkalarının sırlarını okumak, kendi duygusal süreçlerinizi harekete geçiriyor'

Güney Kore - 09.04.2022
Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı

Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı

Güney Kore - 09.04.2022
Mevlüt Çavuşoğlu NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! Geriye gururlandıran kare kaldı

Mevlüt Çavuşoğlu NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! Geriye gururlandıran kare kaldı

Güney Kore - 08.04.2022
Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Güney Kore - 08.04.2022
Yeni Çin-Güney Kore Endüstri Parkı Yaklaşık 30 Milyar Dolar Yatırım Çekiyor

Yeni Çin-Güney Kore Endüstri Parkı Yaklaşık 30 Milyar Dolar Yatırım Çekiyor

Güney Kore - 08.04.2022
Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

Güney Kore - 07.04.2022
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak

Güney Kore - 07.04.2022
Esenboğa'da sahte belgelerle yakalanan DEAŞ'lı hakkında 28 yıl hapis istendi

Esenboğa'da sahte belgelerle yakalanan DEAŞ'lı hakkında 28 yıl hapis istendi

Güney Kore - 07.04.2022
NATO, Ukrayna'ya desteği artıracak

NATO, Ukrayna'ya desteği artıracak

Güney Kore - 07.04.2022
Yurt dışı seyahatlerde ülkelerin pandemi kuralları farklılık gösteriyor

Yurt dışı seyahatlerde ülkelerin pandemi kuralları farklılık gösteriyor

Güney Kore - 07.04.2022
Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Güney Kore - 07.04.2022
Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

Güney Kore - 07.04.2022
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin değerini unutmamak gerekiyor

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin değerini unutmamak gerekiyor

Güney Kore - 07.04.2022
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak

Güney Kore - 07.04.2022
Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Güney Kore - 07.04.2022
Deri sektörü Metaverse'te sanal AVM kuracak

Deri sektörü Metaverse'te sanal AVM kuracak

Güney Kore - 07.04.2022
Güney Kore toplumunun sorunu uykusuzluk: 'Gecede 20 uyku hapı alan var'

Güney Kore toplumunun sorunu uykusuzluk: 'Gecede 20 uyku hapı alan var'

Güney Kore - 07.04.2022
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi

Güney Kore - 06.04.2022
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başladı

Güney Kore - 06.04.2022
Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı

Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı

Güney Kore - 06.04.2022
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de

Güney Kore - 06.04.2022
NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor

NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna ana gündemiyle toplanıyor

Güney Kore - 06.04.2022
Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Güney Kore - 06.04.2022
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güney Kore - 06.04.2022
Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı

Çinli Şirketlerin Avrupa'daki Patent Başvuruları 2021'de Rekor Düzeye Ulaştı

Güney Kore - 05.04.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi

Güney Kore - 05.04.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi

Güney Kore - 05.04.2022
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye bir haftada ikinci gözdağı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye bir haftada ikinci gözdağı

Güney Kore - 05.04.2022
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Güney Kore - 05.04.2022
Son dakika haberleri! Küresel piyasalarda, süregelen risklere karşın iyimserlik korunuyor

Son dakika haberleri! Küresel piyasalarda, süregelen risklere karşın iyimserlik korunuyor

Güney Kore - 05.04.2022
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'dan, Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'dan, Güney'e karşı "nükleer silah" tehdidi

Güney Kore - 05.04.2022
Evcil hayvan klonlatmak yüksek maliyetine rağmen yaygınlaşıyor

Evcil hayvan klonlatmak yüksek maliyetine rağmen yaygınlaşıyor

Güney Kore - 05.04.2022
Kazakistan, yabancı yatırım çekmede salgın öncesi seviyeye ulaştı

Kazakistan, yabancı yatırım çekmede salgın öncesi seviyeye ulaştı

Güney Kore - 04.04.2022
Rusya, AB ülkelerinin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

Güney Kore - 04.04.2022
'AB'de yaşanan arz sıkıntısı Türkiye'nin çelik ihracatını artıracak'

'AB'de yaşanan arz sıkıntısı Türkiye'nin çelik ihracatını artıracak'

Güney Kore - 04.04.2022
Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Güney Kore - 04.04.2022
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak

Güney Kore - 03.04.2022
Metaversenin çevre etkisi tartışılıyor

Metaversenin çevre etkisi tartışılıyor

Güney Kore - 03.04.2022
Kuzey Kore'den güney komşusuna uyarı

Kuzey Kore'den güney komşusuna uyarı

Güney Kore - 03.04.2022
MSI 2022 Güney Kore'de!

MSI 2022 Güney Kore'de!

Güney Kore - 02.04.2022
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları başladı

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları başladı

Güney Kore - 02.04.2022
Masa tenisinde Dünya'ya ambargo koyan milli sporcu: Nesim Turan

Masa tenisinde Dünya'ya ambargo koyan milli sporcu: Nesim Turan

Güney Kore - 02.04.2022
FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta?

FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta?

Güney Kore - 01.04.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi

Güney Kore - 01.04.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Güney Kore - 01.04.2022
Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Güney Kore - 01.04.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Güney Kore - 01.04.2022
Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Güney Kore - 01.04.2022
Son dakika haberi! Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Son dakika haberi! Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Güney Kore - 01.04.2022
Güney Kore'ye Ait Eğitim Uçaklarının Havada Çarpışması Sonucunda 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Güney Kore'ye Ait Eğitim Uçaklarının Havada Çarpışması Sonucunda 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Güney Kore - 01.04.2022
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Güney Kore - 01.04.2022
Son Dakika | Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Son Dakika | Güney Kore'de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Güney Kore - 01.04.2022
Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü

Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü

Güney Kore - 01.04.2022
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor

Güney Kore - 01.04.2022
Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Güney Kore - 01.04.2022
Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı

Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı

Güney Kore - 31.03.2022
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi

Güney Kore - 31.03.2022
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

Güney Kore - 31.03.2022
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Güney Kore - 31.03.2022
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Güney Kore - 31.03.2022
EKO İKLİM Zirvesi'nde yeşil dönüşümde temiz enerjinin rolü tartışıldı

EKO İKLİM Zirvesi'nde yeşil dönüşümde temiz enerjinin rolü tartışıldı

Güney Kore - 31.03.2022
Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen 'Let's Chef Together' etkinliğinde tanıtıldı

Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı

Güney Kore - 30.03.2022
Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güney Kore - 30.03.2022
TÜBİTAK Başkanı Mandal, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Mandal, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güney Kore - 30.03.2022
Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

Güney Kore - 30.03.2022
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Güney Kore - 30.03.2022
Tarımı ve metaverse'ü birleştiren proje duyuruldu

Tarımı ve metaverse'ü birleştiren proje duyuruldu

Güney Kore - 30.03.2022
Güney Kore menşeli 'ftalik anhidrit' ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı

Güney Kore menşeli "ftalik anhidrit" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı

Güney Kore - 30.03.2022
Son dakika haberi | Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Son dakika haberi | Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Güney Kore - 30.03.2022
ETÜ Laboratuvarlarında geliştirilen proje patent almaya hak kazandı

ETÜ Laboratuvarlarında geliştirilen proje patent almaya hak kazandı

Güney Kore - 29.03.2022
Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 'yeni tip' balistik füze olmadığını öne sürdü

Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip" balistik füze olmadığını öne sürdü

Güney Kore - 29.03.2022
Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi

Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi

Güney Kore - 29.03.2022
Engelsiz plajlar projesine Uluslararası ödül

Engelsiz plajlar projesine Uluslararası ödül

Güney Kore - 29.03.2022
Bursa'nın turizmde yeni rotası Sri Lanka ve Hindistan olacak

Bursa'nın turizmde yeni rotası Sri Lanka ve Hindistan olacak

Güney Kore - 29.03.2022
Güney Kore'de endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama: 2 ölü

Güney Kore'de endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama: 2 ölü

Güney Kore - 29.03.2022
Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

Son dakika... Güney Kore'de atık arıtma tesisindeki patlamada 2 kişi öldü

Güney Kore - 29.03.2022
Asya borsaları, Çin hariç yükseldi

Asya borsaları, Çin hariç yükseldi

Güney Kore - 29.03.2022
ÇALINTI LÜKS OTOMOBİLLERİN MOTORLARINI TÜRKİYE'YE GETİRTİP, 'CHANGE' YAPMIŞLAR

ÇALINTI LÜKS OTOMOBİLLERİN MOTORLARINI TÜRKİYE'YE GETİRTİP, 'CHANGE' YAPMIŞLAR

Güney Kore - 29.03.2022
Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait motorlar ele geçirildi

Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait motorlar ele geçirildi

Güney Kore - 29.03.2022
Adana polisinden uluslararası 'change' operasyonu

Adana polisinden uluslararası "change" operasyonu

Güney Kore - 29.03.2022
Son dakika haberleri! Küresel piyasalar, düşen petrol fiyatları ile pozitif seyrediyor

Son dakika haberleri! Küresel piyasalar, düşen petrol fiyatları ile pozitif seyrediyor

Güney Kore - 29.03.2022
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 29 Mart Salı Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 29 Mart Salı Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Güney Kore - 29.03.2022
Güney Kore'den tugay düzeyinde ilk 'savaş simülasyonlu' tatbikat

Güney Kore'den tugay düzeyinde ilk "savaş simülasyonlu" tatbikat

Güney Kore - 28.03.2022
Çanakkale Köprüsü kaç yıl işletilecek? Çanakkale Köprüsü işletme süresi ne kadar?

Çanakkale Köprüsü kaç yıl işletilecek? Çanakkale Köprüsü işletme süresi ne kadar?

Güney Kore - 28.03.2022
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Güney Kore - 28.03.2022
Kuzey Kore daha güçlü saldırı araçları geliştirecek

Kuzey Kore daha güçlü saldırı araçları geliştirecek

Güney Kore - 28.03.2022
'EKO İKLİM Zirvesi' başlıyor

"EKO İKLİM Zirvesi" başlıyor

Güney Kore - 28.03.2022
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit

Güney Kore - 28.03.2022
Güney Kore vize istiyor mu? Güney Kore vize gerekiyor mu?

Güney Kore vize istiyor mu? Güney Kore vize gerekiyor mu?

Güney Kore - 04.04.2022
Red Velvet üyeleri kimlerdir? Red Velvet grup üyelerinin isimleri nedir? Red Velvet kaç kişi, hangi ülkenin müzik grubudur?

Red Velvet üyeleri kimlerdir? Red Velvet grup üyelerinin isimleri nedir? Red Velvet kaç kişi, hangi ülkenin müzik grubudur?

Güney Kore - 22.03.2022
Mahkum dizisi oyuncuları ve gerçek isimleri! Mahkum hapishanedeki oyuncular kim? Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? FOX Mahkum oyuncuları kim?

Mahkum dizisi oyuncuları ve gerçek isimleri! Mahkum hapishanedeki oyuncular kim? Nazlı, Zeyno, Sasha, Bekir, Savaş kim? FOX Mahkum oyuncuları kim?

Güney Kore - 07.04.2022
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