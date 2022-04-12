Güney Kore Haberleri - Güney Kore Haber - Haberler

Güney Kore Haberleri
Güney Kore haber, Güney Kore son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haberi... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Son Dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Güney Kore'den silah desteği istedi
Çevrim içi itiraflar: 'Başkalarının sırlarını okumak, kendi duygusal süreçlerinizi harekete geçiriyor'
Mevlüt Çavuşoğlu NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! Geriye gururlandıran kare kaldı
Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak
Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyorBakan Çavuşoğlu toplantıya katılacak
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı
Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberleri! Küresel piyasalarda, süregelen risklere karşın iyimserlik korunuyor
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong'dan, Güney'e karşı "nükleer silah" tehdidi
Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak
FIFA 2022 Dünya Kupası grupları! A-B-C-D-E-F-G-H gruplarında hangi takımlar var? FIFA 2022 Arjantin hangi grupta? Brezilya hangi grupta?
Güney Kore'ye Ait Eğitim Uçaklarının Havada Çarpışması Sonucunda 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor
Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Son dakika! Putin, Rusya'nın gazı dost olmayan ülkelere rubleyle satmasına yönelik kararnameyi imzaladı
Türk Mutfağı, Sırbistan'da düzenlenen "Let's Chef Together" etkinliğinde tanıtıldı
Güney Kore menşeli "ftalik anhidrit" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip" balistik füze olmadığını öne sürdü
ÇALINTI LÜKS OTOMOBİLLERİN MOTORLARINI TÜRKİYE'YE GETİRTİP, 'CHANGE' YAPMIŞLAR
Son dakika haberleri! Küresel piyasalar, düşen petrol fiyatları ile pozitif seyrediyor
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 29 Mart Salı Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
Çanakkale Köprüsü kaç yıl işletilecek? Çanakkale Köprüsü işletme süresi ne kadar?
Red Velvet üyeleri kimlerdir? Red Velvet grup üyelerinin isimleri nedir? Red Velvet kaç kişi, hangi ülkenin müzik grubudur?