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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de onuruna verilen Resmi Akşam Yemeği'nde konuştu:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de onuruna verilen Resmi Akşam Yemeği'nde konuştu:
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- "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz" "Aslında biz bin yılı aşkın süredir birbirleriyle temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de onuruna verilen akşam yemeğindeki konuşmasında, "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyaret ettikleri Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onurlarına verilen Resmi Akşam Yemeği'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Kore Cumhuriyeti'ni yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir.' Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi. Sizlerin de Türkleri isimlendirdiğiniz üzere bizleri kan kardeşleri kıldı. Aslında biz bin yılı aşkın süredir birbirleriyle temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz."

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptıkları kapsamlı görüşmelerin bu yolda kendisine büyük ümit verdiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem refikalarına bizleri kendi evimizde hissettiren misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki 80 milyon kardeşleri adına dost ve müttefik Kore halkını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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