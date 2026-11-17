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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, küresel ölçekte artan belirsizlikler ve karmaşık hale gelen krizler karşısında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Güney Kore, Çin ve Japonya'nın ortak müdahale kapasitesini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen "ASEAN Artı Üç" Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Lee, uluslararası ve ekonomik ortamın çok daha karmaşık ve belirsiz hale geldiğini söyleyerek, bölgesel çatışmaların ve krizlerin dünyanın farklı bölgelerinde günlük yaşamı hızla etkileyebildiğine dikkati çekti.

Kriz dönemlerinde etkinliğini defalarca kanıtlayan ASEAN ve artı üç olarak anılan Japonya, Çin ve Güney Kore'nin rolünün şimdi her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Lee, söz konusu ülkelerin çoklu krizlere karşı ortak müdahale kapasitesini geliştirmesi, dayanıklılıklarını artırması ve sürdürülebilir büyümenin temellerini atması gerektiğini ifade etti.

Zirvenin devamındaki görüşmelerde Lee, ayrıca, gıda ve enerji güvenliği alanlarındaki işbirliği mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasını önerdi.

Lee, Güney Kore, Çin ve Japonya'nın ASEAN ile mevcut işbirliklerinden elde ettikleri kazanımları ASEAN Artı Üç düzeyine taşıyarak bölgenin krizlere müdahale kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda sınır ötesi suçlarla mücadele, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve dijital ekonominin ilerletilmesi alanlarında ASEAN ile işbirliğinin genişletilmesinin önemine işaret etti.

Zirve sonunda liderler, deniz ticareti ve lojistik bağlantısallığı ile enerji ve gıda güvenliğinde dayanıklılık konularını kapsayan iki bildiriyi kabul etti.

Kaynak: AA