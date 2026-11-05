Güney Kore Orman Kooperatifleri heyeti Çanakkale'de yangın merkezini ziyaret etti

Güney Kore Orman Kooperatifleri heyeti Çanakkale'de yangın merkezini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore Orman Kooperatifleri heyeti, Türkiye programı çerçevesinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyet, Dardanos Yangın Yönetim Merkezinde Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin katılımıyla ağırlandı; yangınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Güney Kore Orman Kooperatiflerinden gelen heyet Türkiye programı çerçevesinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Güney Kore Orman Kooperatiflerinden bir heyet Türkiye programları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Heyet Çanakkale'de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait Dardanos Yangın Yönetim Merkezinde karşılandı. Konuk heyet Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin katılımıyla gerçekleşen programda ağırlandı.
Program çerçevesinde heyete, bölgedeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları, yangın yönetim stratejileri ve Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının ardından program sona erdi.