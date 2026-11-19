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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineleyerek, "Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın, Asya-Pasifik bölgesinde karşılıklı refahın sağlanması için bir ön koşul olduğu konusunda herkes hemfikir olacaktır." dedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuştu.

Lee, bölge ülkelerini de Kuzey ile diyalog çabalarını desteklemeye çağırarak, "Kuzey Kore ile diyalog kapısının yeniden açılmasını ve bunun, Kore Yarımadası'nda uzun süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı bir barış düzeninin kurulmasına yönelik görüşmelere yol açmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da Asya turu kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini söylemiş, Pyongyang yönetimi ise bunu doğrulamamıştı.

Kore Savaşı'nın 1950-53 yıllarında barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona ermesi nedeniyle Güney ve Kuzey Kore teknik olarak hala savaş halinde bulunuyor.

1989'da kurulan APEC, aralarında Çin, ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Endonezya, Malezya ve Vietnam'ın bulunduğu 21 üye ekonomiden oluşuyor. Forum, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 60'ından fazlasını, dünya nüfusunun ise yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor.

Kaynak: AA