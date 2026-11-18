Güney Kore Devlet Başkanı ve Avustralya Başbakanı 33. APEC Zirvesi için Çin'e geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti ev sahipliği yapıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de aralarında bulunduğu liderler zirve için Çin'e ulaştı.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Zirveye katılım gösterecek liderlerden, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Çin'e ulaştı.
Kaynak: Xinhua