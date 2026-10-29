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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne 10 kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzeler Vonsan'dan atılırken Güney Kore ordusu gözetlemeyi artırdı ve ABD ve Japonya'yla bilgi paylaşımını sürdürüyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, balistik füze denemelerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) yerel saatle 12.30 sıralarında 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Vonsan bölgesinden fırlatıldığını belirterek, Güney Kore ordusunun yeni füze fırlatmalarına karşı gözetleme faaliyetlerini artırdığı ve hazırlık seviyesini koruduğu, ayrıca ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımını sürdürdüğünü kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin balistik füze olabilecek bir fırlatma gerçekleştirdiğini ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğünü bildirdi.

Bu yıl 10'dan fazla füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, en son 12 Ekim'de balistik füze fırlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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