Kuzey Kore taktik balistik füzelere monte edilecek misket bombası başlığını test etti

Kuzey Kore taktik balistik füzelere monte edilecek misket bombası başlığını test ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore Füze İdaresi, taktik balistik füzelere monte edilecek Standart Tip 2 misket bombası savaş başlığını muharebe koşullarında test etti. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre başlık, en yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 12 ila 13 hektarlık alanı küle çevirebilecek kapasitede.
PYONGYANG, 1 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore cumartesi günü taktik balistik füzelere monte edilmek üzere geliştirilen misket bombası başlığını test etti.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore Füze İdaresi "önemli silah sistemi" olarak nitelendirilen savaş başlığının muharebe koşullarına uygunluğunu ve gücünü değerlendirmek amacıyla deneme gerçekleştirdi.
Açıklamada, Standart Tip 2 misket bombası savaş başlığının "en yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 12 ila 13 hektarlık bir hedef alanını küle çevirebilecek kapasitede olduğu" ifade edildi.