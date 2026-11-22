Emre Bulgur, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 2-1 yenerek altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli para tekvandocu Emre Bulgur, Güney Kore'nin Muju kentinde süren Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.
MİLLİ para tekvandocu Emre Bulgur, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Dünya Para Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'nin Muju şehrinde devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Emre Bulgur, Erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı