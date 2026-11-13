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Kuzey Kore’nin bayrağı mı değişti, ne değişiklik yapıldı?

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Kuzey Kore’nin bayrağı mı değişti, ne değişiklik yapıldı?
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Kuzey Kore, yaklaşık 78 yıldır kullanılan ulusal bayrağının ölçülerini değiştirdi. Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansının 13 Kasım 2026 tarihli haberine göre, güncellenen anayasanın 166. maddesinde bayrağın en-boy oranı yeniden düzenlendi. Peki, Kuzey Kore'nin bayrağı değişti mi, yeni bayrakta hangi farklılıklar yapıldı? Detaylar haberimizde.

Kuzey Kore'nin ulusal bayrağına ilişkin yapılan düzenleme gündem oldu. Yaklaşık 78 yıldır kullanılan bayrakla ilgili değişiklik, ülkenin yeni anayasa düzenlemesinin ardından dikkat çekti. Peki, Kuzey Kore’nin bayrağı mı değişti, ne değişiklik yapıldı? Detaylar haberimizde.

KUZEY KORE'NİN BAYRAĞI DEĞİŞTİ Mİ?

Kuzey Kore'nin ulusal bayrağının tasarımı tamamen değiştirilmedi ancak en-boy oranında düzenlemeye gidildi. Ülkenin resmi tanıtım platformu Naenara'da yayımlanan güncellenmiş anayasanın 166. maddesinde bayrağın yeni ölçüleri açıklandı.

Daha önce yüksekliğinin genişliğine oranı 1'e 2 olan bayrağın yeni oranı 1'e 1,65 olarak belirlendi. Böylece bayrağın yüksekliği aynı kaldığında genişliği önceki tasarıma göre kısaltılmış oldu.

1948'de kurulan Kuzey Kore'de ulusal bayrağın en-boy oranında ilk kez değişiklik yapıldı.

KUZEY KORE'NİN YENİ BAYRAĞINDA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni düzenlemeyle bayrağın yalnızca ölçülerinde değişiklik yapıldı. Bayrağın ortasındaki geniş kırmızı şerit, üst ve alt bölümlerindeki beyaz ve mavi şeritler ile beyaz dairenin içindeki kırmızı beş köşeli yıldız korundu.

NK News'in aktardığı bilgilere göre yeni bayrakta beyaz şeritler de önceki tasarıma kıyasla daha kalın görünüyor.

KUZEY KORE BAYRAĞINDAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kuzey Kore'nin resmi açıklamalarında bayraktaki renk ve sembollere farklı anlamlar yükleniyor:

Kırmızı: Japon sömürge yönetimine karşı mücadele edenlerin döktüğü kanı temsil ediyor.

Beyaz: Beyaz daire ve şeritler, halkın ülke yönetimine ve iktidardaki İşçi Partisine bağlılığını simgeliyor.

Mavi: Bağımsızlık, barış ve dayanışma anlayışını ifade ediyor.

Kırmızı yıldız: Bayrağın beyaz dairesi içerisinde yer alan beş köşeli yıldız, tasarımın temel unsurlarından biri olarak korunuyor.

KUZEY KORE BAYRAĞI NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Kuzey Kore yönetimi, bayrağın en-boy oranının neden değiştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir gerekçe açıklamadı.

Düzenleme, Kim Jong-un yönetiminin ülkenin ulusal kimliğine yönelik değişiklikleriyle ilişkilendirildi. Kuzey Kore, son yıllarda Güney Kore ile birleşme hedefinden uzaklaşarak iki ülkeyi ayrı ve düşman devletler olarak tanımlayan bir politika benimsedi. Bu süreçte milli marşta da Kore Yarımadası'nın tamamını ifade eden bazı sözler değiştirildi.

KUZEY KORE BAYRAĞI KAÇ YILDIR KULLANILIYOR?

Kuzey Kore'nin ulusal bayrağı, ülkenin 1948'de kurulmasından bu yana kullanılıyor. Yaklaşık 78 yıldır korunan bayrağın temel tasarım unsurları son düzenlemede de değişmedi. Yapılan değişiklik, bayrağın en-boy oranıyla sınırlı kaldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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