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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı Güney Kore'de 4 madalya kazandı

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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı Güney Kore'de 4 madalya kazandı
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Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda Geleneksel Türk Okçuluk Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ayşegül Demirbağ Çalışkan 70 metre puta hedefinde altın madalyaya ulaşırken, takım toplamda 4 madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, 4 madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Ulsan kentindeki organizasyona 37 ülkeden 600'den fazla sporcu katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Ayşegül Demirbağ Çalışkan, 70 metre puta hedefinde altın madalyanın sahibi oldu.

Havvanur Uzun 30 metre zhamby hedefinde, Sena Keçeci de 90 metre tarsca hedefinde gümüş madalya aldı.

Fulya Erilli Aybar 70 metre puta hedefinde bronz madalya elde ederken, Fatih Çetin ise 90 metre tarsca hedefinde 4. oldu.

Kaynak: AA
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