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Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre 62 ülkeden, 245 sporcunun katılımıyla Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın 3. ve son gününde tatamiye çıkan milli sporculardan Emre Bulgur, K44 erkekler 80 kilo kategorisinde podyumun zirvesinde yer aldı.

Adem Arda Özkul, K44 erkekler +80 kilo, Yaşar Sami Gökbaba da K41 erkekler 80 kiloda bronz madalyaya uzandı.

Bu sonuçlarla Türkiye, 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı ve takım sıralamasında 2. oldu.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

K44 kategorisi

Altın: Mahmut Bozteke (erkekler 63 kilo), Emre Bulgur (erkekler 80 kilo)

Bronz: Gamze Özcan (kadınlar 57 kilo), Adem Arda Özkul (erkekler +80 kilo)

K41 kategorisi

Altın: Semra Çelik (kadınlar 52 kilo), Nisanur Yiğit (kadınlar 65 kilo)

Gümüş : Sevim Nur Türkmen (kadınlar 47 kilo)

Bronz: Sabit Köse (erkekler 58 kilo), Fatih Gültekin (erkekler 70 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (erkekler 80 kilo)

Kaynak: AA