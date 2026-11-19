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Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 2024'te ilan ettiği sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle yargılanan eski Başbakan Han Duck-soo hakkında verilen 15 yıllık hapis cezası kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, sıkıyönetim davasında Han hakkında Seul Merkez Bölge Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına yapılan itirazı inceledi.

Mahkeme, dava dosyasında "kısmi hukuki sorunlar tespit etmesinin" ardından kararı bozarak davanın yeniden incelenmesi için Seul Merkez Bölge Mahkemesine gönderdi.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye hisse senedi fiyatlarında manipülasyon ve rüşvet gibi yolsuzluk suçlamalarından verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı.

Eski Başbakan Han, sıkıyönetim ilanında rol oynamak dahil olmak üzere çeşitli suçlamalardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Han, Aralık 2024'te görevden uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ilan ettiği sıkıyönetimin kabine toplantısında onaylanmasını sağlayarak meşrulaştırılmasına yardım etmekle suçlanmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA