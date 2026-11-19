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BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin- Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık yetkilisi çarşamba günkü açıklamasında, söz konusu gelişmenin iki ülke işletmelerine yeni fırsatlar yaratacağını, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin temelini sağlamlaştıracağını ve Çin- Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Kaydedilen ilerlemenin her iki tarafın çok taraflılığı ve serbest ticareti aktif biçimde savunmasına yönelik pragmatik bir adım olduğunu kaydeden yetkili, bu adımın çok taraflı ticaret sistemini korurken tek taraflılık ve korumacılıkla ortak mücadele için somut bir hamle teşkil ettiğini vurguladı.

Müzakerelerin ikinci aşamasında anlaşmanın yatırım, hizmet ticareti, finansal hizmetler ve ekonomik işbirliği bölümleri ile ilgili ekleri güncellendi.

Yetkili, güncellemelerin iki ülke arasındaki yatırımları ve hizmet ticaretini etkin biçimde genişletip iyileştireceğini, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini sürekli güçlendireceğini ve daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerine dayalı sonuçlar vereceğini kaydetti.

Yetkili, tarafların güncellenmiş anlaşmanın resmi imzası için hazırlık yapacağını sözlerine ekledi.

1 Haziran 2015 tarihinde imzalanan Çin- Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, aynı yıl 20 Aralık'ta resmen yürürlüğe girmişti.

Çin'in resmi verilerine göre, Çin ile Güney Kore arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 331,24 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayındaki ikili ticaret ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7'lik güçlü bir artış sergileyerek 440,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua