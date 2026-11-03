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Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki resmi temaslarına başladı. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında başkent Seul'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarayda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

Resmi törenin ardından iki lider, heyetlerde yer alan bakanları ve yetkilileri selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Lee, Uzak Doğu'ya özgü dövüş sanatları gösterisini izledi. Gösterinin ardından iki lider, görüşmenin gerçekleştirileceği salona geçmek üzere merdivenleri el ele çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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